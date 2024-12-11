WoW SoD : Correctif du 11 décembre 2024, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 décembre 2024 à 10h26
Retrouvez les détails du correctif du 11 décembre 2024 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Correctif du 11 décembre 2024, les détails de la mise à jour
Une nouvelle mise à jour a été appliquée à WoW SoD au cours de la maintenance hebdomadaire du 11 décembre 2024. Le raid d'Ahn'Qiraj, sujet à plusieurs bugs liés à l'obtention de butins dans les coffres, est principalement concerné. Le positionnement des obélisques a été revu, et Fankriss fait l'objet d'un nerf, ce qui devrait permettre aux joueurs d'avancer plus aisément dans leur progression en mode héroïque. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du correctif du 11 décembre de WoW SoD ci-dessous.

Correctif du 11 décembre 2024 de WoW SoD

Général

  • L'Élixir du cuirassé confère désormais 450 armure.
Notes des développeurs : Cela garantit que consommer un Élixir de défense excellente avec un Élixir du cuirassé n'apporte aucun bénéfice supplémentaire.

Ahn'Qiraj

  • Certains Obélisques de la « Descente dans la folie » ont été déplacés à des emplacements plus accessibles et facilement visibles.
  • Le berserk de Huhuran devrait désormais se réinitialiser correctement après qu'elle se réinitialise.
  • Les Obélisques qui n'ont pas été activés devraient maintenant être correctement indisponibles après la défaite d'un boss. La « Descente dans la folie » devrait désormais se désactiver correctement après qu'un boss ait été vaincu si leur Obélisque respectif n'est pas utilisé.
  • Le « Gilded Scarab » devrait désormais attribuer correctement du butin lorsqu'il est vaincu.
  • Les caches en mode difficile dans le raid des Ruines d'Ahn'Qiraj contiendront désormais des clés pour les coffres à scarabées de l'instance.
  • Le Maître du butin et l'échange d'objets fonctionnent à nouveau pour Viscidus et la Princesse Huhuran dans Ahn'Qiraj concernant les caches de butins bonus.
  • Ouro devrait désormais correctement réapparaître s'il disparaît pendant sa phase d'enfouissement.
  • La santé de Fankriss et de ses sbires a été réduite, et les dégâts des Rejetons de Fankriss ont également été diminués.
  • La santé de nombreuses créatures à l'intérieur des Ruines d'Ahn'Qiraj a été augmentée.

Classes

Druide
  • Correction d'un problème à cause duquel les Druides pouvaient utiliser Lambeau en étant face à une cible si celle-ci était très proche. Cette capacité nécessite désormais toujours d'être dans le dos de la cible (sauf s'ils disposent du bonus de set de la Saison de la Découverte qui supprime cette restriction).
Voleur
  • Le bonus de 3 pièces du set des Ruines d'Ahn'Qiraj pour les Voleurs réduit désormais correctement le coût de Tempête cramoisie.
Guerrier
  • Le rang 6 de Vengeance bénéficie désormais correctement de la puissance d'attaque.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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