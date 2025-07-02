WoW : Comment farmer les Gobelins au trésor pendant l'Émissaire cupide 2025 ?

Retrouvez des indications pour chasser les Gobelins au trésors au cours de l'événement Émissaire cupide, disponible en juillet 2025 sur WoW The War Within.
L'événement de l'Émissaire cupide est disponible sur les serveurs de WoW
The War Within depuis le 2 juillet 2025, et à cette occasion, les joueurs peuvent chasser des Gobelins au trésor pour obtenir des ensembles T2 recolorés ainsi qu'une nouvelle monture. Afin de vous aider à récupérer ces butins, nous vous expliquons ici où trouver les Gobelins au trésor pendant l'Émissaire cupide.
Pourquoi chasser les Gobelins au trésor pendant l'Émissaire cupide ?
Si vous aspirez à acquérir les ensembles T2 recolorés de l'Émissaire cupide 2025
sur WoW
ou la monture Destrier d'Inarius
, alors vous n'avez d'autre choix que de farmer des Gobelins au trésor
, des créatures empruntées à l'univers de Diablo. En effet, les Gobelins laisseront tomber un Coffre d'implorateur de l'enfer
, contenant toujours, pour les 10 premiers de la journée, 6 éclat de pierre infernale
. Il s'agit d'une nouvelle monnaie, à échanger contre les butins de l'événement, à savoir les sets T2 recolorés. De plus, les Gobelins peuvent aussi lâcher la monture Destrier d'Inarius.
Où trouver des Gobelins au trésor sur WoW The War Within ?
Pendant toute la durée de l'événement Émissaire cupide 2025
, les Gobelins au trésor
se montreront dans 4 capitales : Hurlevent, Orgrimmar, Dornogal et Terremine.
Hurlevent, Orgrimmar et Dornogal
Toutes les 30 minutes
, un Gobelin au trésor
fera son apparition dans les villes d'Hurlevent, d'Orgrimmar et de Hurlevent. Les portails desquels ils s'échapperont arriveront toujours à heure fixe
: à chaque heure pile, et à chaque demi-heure, par exemple 14h00, 14h30, 15h00 etc. Une fois qu'il sera en place, il vous suffira de consulter votre carte et de vous diriger vers le lieu où se trouvera l'icône. Le Gobelin au trésor sortira 5 minutes après l'apparition du portail
. Voici leur localisation
:
- Hurlevent → près des docks.
- Orgrimmar → près de la porte d'entrée de la capitale.
- Dornogal → à la sortie sud-est, après la zone comportant les mannequins d'entraînement.
Terremine
Le cas de la capitale de Terremine
est un peu différent, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il s'agit de la capitale des Gobelins. Il est nécessaire d'éliminer d'abord une créature rare
pour faire apparaître un portail dans cette ville. Toutefois, un portail ne peut se manifester qu'une fois par heure pour chaque rare vaincu.
Afin de savoir si l'une de ces créatures est susceptible d'ouvrir un portail, vérifiez en premier lieu si elle dispose ou non du debuff Problèmes de portail
.
En plus de cela, chaque heure à xh15, une Tempête de portails
débutera à Terremine, invoquant 5 portails de gobelins supplémentaires. Ces portails présentent plus d'affixes, ce qui augmente vos chances d'obtenir du butin et qui fait de cette capitale le meilleur endroit pour farmer des Gobelins au trésor.Chasser les Gobelins au trésor
pendant l'Émissaire cupide 2025 sur WoW
peut aussi vous rapporter le Sac fourre-trésors
, la mascotte Pierre d'âme de Baa'lial
, les jouets Bannière du cauchemar
et Tome de Portail de retour en ville
, des transmogrifications et une multitude de Charmes. Ne perdez donc pas de temps pour participer aux festivités si vous êtes un collectionneur, puisque l'événement se terminera à la fin du mois de juillet.
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