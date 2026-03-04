WoW : Comment cacher les équipements de profession ?

Découvrez une petite astuce pour ne plus être embarrassé à cause de l'apparence de vos équipements de métier sur WoW Midnight.
Les métiers sont un aspect important de WoW
Midnight, puisqu'ils servent à s'enrichir, mais aussi à crafter tout ce dont vous avez besoin pour vous optimiser : enchantements, gemmes, équipement, ou encore flacons et potions. Or, pour tirer un maximum de profit de sa profession, il est utile de s'équiper de pièces spéciales, accordant par exemple de la finesse ou de la perception. Malheureusement, leur apparence n'est pas du goût de tout le monde, et les transmogrifications sont inefficaces pour la cacher. Nous vous indiquons ici comment se débarrasser du visuel des équipements de métier
.
Comment retirer les apparences des équipements de métier sur WoW Midnight ?
Si vous en avez assez de ressembler à un marchand de fleurs ou même à un mineur pendant vos sessions de farming sur WoW Midnight
, il existe une solution pour ne plus voir les équipements de métier
, qui persistent malgré des effets actifs de transmogrification.
En effet, il est possible de désactiver ces apparences en interagissant avec Mahra Sylvecourbe
à Lune-d'Argent
, un PNJ que vous connaissez peut-être déjà si vous avez joué sur The War Within. Vous la trouverez aux coordonnées 45, 55, juste à côté de l'atelier des artisans, dans le quartier consacré aux professions.
En lui parlant, sélectionnez l'option limitant l'apparition des équipements.
Plusieurs bulles de dialogues vous seront proposées, concernant les professions de crafting, de récolte, et secondaires.
Certains joueurs ont rapporté que cette fonctionnalité est imparfaite. Si l'esthétisme en toutes circonstances vous importe vraiment, il est souvent recommandé de faire appel à un addon tel que Leatrix, disponible via CurseForge.
De notre côté, nous ne rencontres aucun souci et n'avons pas eu besoin de télécharger d'addon (du moins pour le moment). Rendez-vous donc à Lune-d'Argent pour que votre personnage demeure tel que vous l'appréciez, même en farmant ou en craftant.
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