WoW : Comment se rendre à Lune-d'Argent, la capitale de Midnight ?

Lune-d'Argent est le point central de l'extension Midnight de World of Warcraft. Retrouvez comment y accéder dans cet article.
La 11ème
extension de World of Warcraft
, Midnight, est disponible depuis le début du mois de mars 2026, et la première chose que vous avez sans doute envie (ou besoin) de faire, est de vous rendre à Lune-d'Argent. Nous vous expliquons ici comment aller à la capitale de Midnight.
Comment accéder à Lune d'Argent (Silvermoon City) sur WoW Midnight ?
Pour commencer l'apprentissage des métiers de WoW Midnight
, changer l'emplacement de sa pierre de foyer et disposer de toutes les commodités de l'extension, il est nécessaire de faire route vers Lune-d'Argent
. En vous connectant pour la première fois sur Midnight
, une quête, intitulée « Midnight »
, apparaîtra tout de suite dans votre journal.
Elle vous permettra de démarrer la campagne de l'extension, à partir d'Hurlevent ou d'Orgrimmar. Vous serez rapidement transporté vers la première zone, les Bois des chants éternels.
Une fois que vous aurez terminé le premier chapitre, vous serez naturellement redirigé vers Lune-d'Argent,
et pourrez visiter les lieux. À partir de là, il sera également possible de sélectionner les zones dans lesquelles vous continuerez votre progression, sachant que la Tempête du Vide ne se débloque qu'une fois que les campagnes d'Harandar, des Bois des chants éternels, et de Zul'Aman seront validées.
À Lune-d'Argent
, vous aurez comme d'habitude la possibilité de rencontrer vos maîtres de métier, interagir avec l'hôtel des ventes, démarrer l'activité de la Traque
au niveau 90, ou encore de récolter des trésors et démarrer les quêtes hebdomadaires. Débloquer Lune-d'Argent
ne devrait pas vous prendre trop de temps, étant donné que le premier chapitre de la campagne est assez rapide à terminer. Avec un tout petit peu de patience donc, vous arriverez sans tarder dans la capitale de WoW Midnight.
→ Notez que vos personnages secondaires n'auront qu'à cliquer sur « se téléporter directement au Sanctuaire de la Lumière » en parlant à Lady Liadrin en rendant la quête « Midnight ». Ils atterriront alors tout de suite dans la capitale de l'extension.
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