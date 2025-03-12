WoW : Comment activer le mode Histoire du raid de la Libération de Terremine ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mars 2025 à 11h57
Retrouvez la marche à suivre pour accèder au mode Histoire de la Libération de Terremine sur WoW The War Within dans cet article.
WoW : Comment activer le mode Histoire du raid de la Libération de Terremine ?
Comme pour le raid du Palais des Nérub'ar de la saison 1 de WoW The War Within, la Libération de Terremine peut aussi être parcouru avec le mode Histoire. Cette difficulté a été ajoutée sur le premier titre de la saga de l'Âme-Monde, et vous permet de terminer un raid pour découvrir la narration et les cinématiques à votre rythme. Afin de vous aider à en bénéficier, nous vous expliquons ici comment accèder au mode Histoire de la Libération de Terremine.

Comment accèder au mode Histoire de la Libération de Terremine ?

Le mode Histoire a été introduit sur WoW avec le premier raid de The War Within, et cette difficulté est disponible en saison 2 pour la Libération de Terremine depuis le 12 mars 2025. En entrant dans l'instance de cette façon, vous obtiendrez de l'équipement iLvl 623 ne pouvant pas être amélioré, et vous pourrez vivre cette expérience seul avec des PNJ ou accompagné d'un groupe comportant un maximum de 10 joueurs.

Pour débloquer le mode Histoire de la Libération de Terremine, il est indispensable d'avoir complété les 5 premiers chapitres de la campagne de Terremine. Ainsi, en accédant au 6ème,  vous obtiendrez dès le début la quête Libération de Terremine : la maison perd demandant de vaincre Gallywix. La complétion de celle-ci vous autorisera d'ailleurs à commencer à améliorer votre Renom avec le cartel Solutions ténébreuses

Récupérer cette quête aura pour effet de déverrouiller une nouvelle interaction avec un PNJ qui activera le mode Histoire. Pour ce faire, rendez-vous à l'hôtel Incontinental pour vous adresser au concierge Paks Rasesurface
concierge

Une bulle de dialogue vous permettra d'accèder au mode Histoire de la Libération de Terremine. Cliquez sur « Procéder au mode Histoire de la Libération de Terremine » pour commencer votre exploration narrative dans l'instance.

mode-histoire-undermine

Il ne vous restera plus qu'à entrer dans le raid, vaincre Gallywix, et valider la quête Libération de Terremine : la maison perd et recevoir une Pierre de vaillance touchée par le vide, un Écu runique enchanté de Terremine, 1 000 points de réputation avec les cartels de la ville et 125 cristaux de résonance.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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