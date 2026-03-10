WoW : Bonus des ensembles de la saison 1 de Midnight, les détails pour chaque spécialisation

Retrouvez les détails des bonus de sets de la saison 1 de WoW Midnight pour toutes les classes et spécialisations dans cet article.
La saison 1 de WoW
Midnight approche, et comme d'habitude, de nouveaux ensembles seront proposés aux joueurs, en raid ou par l'intermédiaire du Catalyseur. Chacun présente ses propres bonus
, et nous vous proposons de découvrir ici ceux de votre spécialisation en saison 1
, ainsi que le visuel du set
en Mythique.
Bonus de sets de la saison 1 de WoW Midnight
Chaman
Elémentaire
Amélioration
- (2) - Le lancement de Gardien des tempêtes confère 15 % de Hâte pendant 10 s.
- (4) - Gardien des tempêtes confère 1 charge supplémentaire et augmente les dégâts d'Éclair et Chaîne d'éclairs de 25 %.
Restoration
- (2) - Frappe-tempête inflige 15 % de dégâts supplémentaires et Fouet de lave inflige 15 % de dégâts supplémentaires.
- (4) - L'effet d'amélioration d'arme d'Impact foudroyant augmente également votre Maîtrise de 2 %.
- (2) - Déchaînement de la vie bénéficie d'un temps de recharge réduit de 3.0 s et prodigue des soins directs augmentés de 100 %.
- (4) - Déchaînement de la vie affecte un sort supplémentaire à 100 % d'efficacité.
Chasseur
Maîtrise des bêtes
Précision
- (2) - Les dégâts directs de Courroux bestial sont augmentés de 25 %.
- (4) - Courroux bestial invoque 1 bête féroce pendant 8 s.
Survie
- (2) - Dégâts de Tirs précis augmentés de 20 % supplémentaires.
- (4) - Le fait de dépenser des tirs précis octroie une faible chance d'envoyer une salve de flèches sur la cible, ce qui inflige 150% de la puissance d'attaque en points de dégâts aux adversaires proches.
- (2) - Les dégâts de Bombe de feu de brousse sont augmentés de 10 %.
- (4) - Bombe de feu de brousse provoque une utilisation supplémentaire de Frappe à l'unisson à 100 % d'efficacité.
Chasseur de démons
Dévoration
Dévastation
- (2) - Dégâts de Rayon du Vide augmentés de 10 %.
- (4) - Dégâts d'Effondrement d'étoile augmentés de 10 % et génère désormais 10 points de fureur.
Vengeance
- (2) - Dégâts de Danse des lames augmentés de 15 %.
- (4) Votre Hâte augmente de 6 % supplémentaires lorsque Métamorphose est active.
- (2) - Dégâts de Fracture augmentés de 35 %.
- (4) - Fracture a 30 % de chances de provoquer une violente explosion, ce qui inflige 180 % de la puissance d'attaque en points de dégâts de feu aux adversaires proches. Les dégâts sont réduits si le nombre de victimes dépasse 5.
Chevalier de la mort
Sang
Givre
- (2) Furoncle sanglant inflige 8 % de dégâts supplémentaires et génère 3 points de puissance runique.
- (4) Frappe de mort inflige 8 % de dégâts supplémentaires et a 10 % de chances de conférer une charge de Furoncle sanglant.
Impie
- (2) Renforcer l'arme runique augmente les dégâts du prochain Anéantissement de 20 % ou de la prochaine Faux de givre de 20 %.
- (4) Le temps de recharge de Renforcer l'arme runique est accéléré de 20 %, et Pilier de givre confère 1 charge supplémentaire.
- (2) - Les dégâts de Peste d'effroi sont augmentés de 25 % et ceux de Peste virulente de 25 %.
- (4) - Putréfier inflige 20 % de dégâts supplémentaires et réduit à zéro le coût en runes de la Frappe du Fléau suivante.
Démoniste
Affliction
Démonologie
- (2) - Les dégâts d'Affliction instable et Graine de Corruption sont augmentés de 10 %.
- (4) - Agonie dispose de 2 charges supplémentaires au lancement, et ses dégâts sont augmentés de 20 %.
Destruction
- (2) - Les dégâts de Main de Gul'dan sont augmentés de 15 %.
- (4) - Vos traqueffrois infligent 10 % de dégâts supplémentaires et durent 3 s supplémentaires.
- (2) - Les dégâts de Trait du chaos et Pluie de feu sont augmentés de 5 %.
- (4) - Conflagration génère 2 éclats d'âme supplémentaires et ses dégâts sont augmentés de 10 %.
Druide
Équilibre
Farouche
- (2) - Étoiles filantes inflige 40 % de dégâts supplémentaires et génère 2 points de puissance astrale supplémentaires en dehors d'Éclipse.
- (4) - Les dégâts de Météores et Éruption stellaire sont augmentés de 5 %. Lorsqu'elles sont utilisées, ces compétences octroient 30 % de chances de projeter une étoile filante explosive sur l'une des cibles touchées, ce qui inflige 13.6% de Spell power en points de dégâts des astres aux adversaires proches. (100 ms de recharge)
Gardien
- (2) - Quand Augure de clarté vous octroie Idées claires, vos chances de coup critique augmentent de 5 % pendant 4 s.
- (4) - Dégâts de Griffure augmentés de 20 %. Idées claires augmente les dégâts de Lambeau ou Balayage de 15 % supplémentaires.
Restoration
- (2) - Dégâts de [Destruction massive / Mutiler] et Ravage augmentés de 10 %. Dégâts d'Éclat lunaire augmentés de 10 %.
- (4) - [Destruction massive / Mutiler] et Ravage ont 5 % de chances d'activer Gardien galactique. Les dégâts périodiques d'Éclat lunaire ont une chance de provoquer une nouvelle utilisation de [Destruction massive / Mutiler] ou Ravage à 100 % d'efficacité.
- (2) - Soins de Croissance sauvage augmentés de 25%.
- (4) - Le temps de recharge de Croissance sauvage est réduit de 2 s et son coût en mana est réduit de 10 %.
Évocateur
Augmentation
Dévastation
- (2) - Les dégâts d'Éruption sont augmentés de 10 % et Puissance d'ébène est prolongée de 0.1 s supplémentaire.
- (4) - Quand Puissance d'ébène est active, les sorts renforcés infligent 10 % de dégâts supplémentaires et leur temps de recharge est 10 % plus rapide.
Préservation
- (2) - Les dégâts de Balayage d'azur sont augmentés de 50 %, plus 100 % supplémentaires contre votre cible principale.
- (4) - Afflux d'éternité octroie 1 charge supplémentaire de Balayage d'azur. L'utilisation de Balayage d'azur réduit le temps de recharge d'Afflux d'éternité de 2.0 s.
- (2) - Les soins d'Étreinte verdoyante sont augmentés de 20 % et son temps de recharge est réduit de 2 s.
- (4) - Étreinte verdoyante cause l'apparition d'un arbre d'émeraude sur votre cible à 100 % d'efficacité.
Mage
Arcane
Feu
- (2) - Chaque Charge arcanique augmente vos chances de coup critique de 1.0 %.
- (4) - Les dégâts critiques de vos sorts de dégâts des arcanes sont augmentés de 10 %.
Givre
- (2) - Explosion pyrotechnique et Choc de flammes infligent 6 % de dégâts supplémentaires.
- (4) - Le lancement d'Explosion pyrotechnique ou Choc de flammes réduit le temps de recharge de Trait de feu de 0.3 s.
- (2)- Les dégâts de Rafale sont augmentés de 10 %, et ce sort a 10 % de chances de conférer Doigts de givre.
- (4) - Doigts de givre augmente les dégâts de Fragmenter de 15 %.
Moine
Maître-brasseur
Tisse-brumes
- (2) Les dégâts de Fracasse-tonneau sont augmentés de 10 %. Les dégâts de Souffle de feu sont augmentés de 10 %.
- (4) - Le coût en énergie de Fracasse-tonneau est réduit de 5 et lorsqu'une cible affectée par Souffle de feu est touchée, elle subit 50 % de la puissance d'attaque en points de dégâts de feu supplémentaires.
Marche-vent
- (2)- Les soins prodigués par Brume de rénovation sont augmentés de 20 %.
- (4) - Le lancement de Thé de concentration foudroyante applique une Brume de rénovation sur un personnage allié proche pendant 20 s.
- (2) - Les dégâts de Frappe du seigneur des Vents et Coup de poing du dragon tourbillonnant sont augmentés de 30 %.
- (4) - Les temps de recharge de Frappe du seigneur des Vents et Coup de poing du dragon tourbillonnant sont réduits de 5 s.
Paladin
Sacré
Protection
- (2) - Les soins prodigués par Horion sacré sont augmentés de 15 %.
- (4) - Horion sacré transfère 20 % de soins supplémentaires vers votre Guide de lumière.
Vindicte
- (2) - Bouclier du vertueux inflige 20 % de dégâts supplémentaires.
- (4) - Après que vous avez lancé Bouclier du vertueux, votre prochain Bouclier du vengeur inflige 5 % de dégâts supplémentaires. Cumulable jusqu'à 5.
- (2) - Expurgation inflige 20 % de dégâts supplémentaires.
- (4) - [Verdict final / Verdict du templier] applique Expurgation à 100 % d'efficacité, tandis que Tempête divine l'applique à 50 % d'efficacité.
Prêtre
Discipline
Sacré
- (2) - Les soins prodigués par Soins rapides, Guérison de l'ombre et Mot de pouvoir : Radiance sont augmentés de 25 %.
- (4) - Les Expiations appliquées par Soins rapides et Mot de pouvoir : Radiance durent 3 s supplémentaires.
Ombre
- (2) - Le lancement de Bénédiction a de fortes chances d'invoquer une image divine.
- (4) - Image divine dure 3.0 s supplémentaire et ses soins et dégâts sont augmentés de 30 %.
- (2) - Les dégâts de Mot de l'ombre : Folie sont augmentés de 10 % et le coût en insanité est réduit de 5.
- (4) - Les dégâts d'Apparitions ténébreuses et d'Apparitions du Vide sont augmentés de 40 %.
Voleur
Assassinat
Hors-la-loi
- (2) - Garrot inflige des dégâts augmentés de 30 % et applique également vos poisons pour armes.
- (4) - Le coût en énergie de Garrot est réduit de 10. Estropier, Embuscade et Éventail de couteaux infligent 25 % de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par vos poisons pour armes.
Finesse
- (2) - Les dégâts de Volée de lames sont augmentés de 30 %, plus 15 % supplémentaires contre votre cible principale.
- (4) - Volée de lames bénéficie d'un temps de recharge réduit de 6 s et augmente les dégâts que vous infligez de 5 % pendant 8 s.
- (2) - Les coups de grâce infligent 1.5 % de dégâts supplémentaires par point de combo dépensé.
- (4) - Lames de l'ombre dure 4.0 s supplémentaire et octroie 6.0 % de dégâts d'ombre supplémentaires à vos attaques.
Guerrier
Armes
Fureur
- (2) - Dégâts de Frappe mortelle et Enchaînement augmentés de 5 %. Frappe du colosse augmente les dégâts subis de 5 % supplémentaires.
- (4) - Lorsque Frappe mortelle ou Enchaînement infligent des dégâts à 3 cibles ou plus, celles qui sont victimes de Frappe du colosse voient ses effets prolongés de 1.0 s.
Protection
- (2) - Les dégâts de Saccager sont augmentés de 10 % et ceux de Fureur d'Odyn de 10 %.
- (4) - Saccager réduit le temps de recharge de Fureur d'Odyn de 2.5 s et Fureur d'Odyn inflige 10 % de dégâts supplémentaires.
- (2) - Les dégâts de Heurt de bouclier sont augmentés de 10 % et ceux de Charge de bouclier de 100 %.
- (4) - Les dégâts de Coup de tonnerre et de Revanche sont augmentés de 10 %, et Charge de bouclier confère Revanche !
La première saison de WoW Midnight
sera lancée le mercredi 18 mars. Pour en savoir plus, retrouvez le calendrier de sortie des raids
par ici.
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