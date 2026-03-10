WoW : Bonus des ensembles de la saison 1 de Midnight, les détails pour chaque spécialisation

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 mars 2026 à 11h54
Retrouvez les détails des bonus de sets de la saison 1 de WoW Midnight pour toutes les classes et spécialisations dans cet article.
WoW : Bonus des ensembles de la saison 1 de Midnight, les détails pour chaque spécialisation
La saison 1 de WoW Midnight approche, et comme d'habitude, de nouveaux ensembles seront proposés aux joueurs, en raid ou par l'intermédiaire du Catalyseur. Chacun présente ses propres bonus, et nous vous proposons de découvrir ici ceux de votre spécialisation en saison 1, ainsi que le visuel du set en Mythique.

Bonus de sets de la saison 1 de WoW Midnight

Chaman

Elémentaire
  • (2) - Le lancement de Gardien des tempêtes confère 15 % de Hâte pendant 10 s.
  • (4) - Gardien des tempêtes confère 1 charge supplémentaire et augmente les dégâts d'Éclair et Chaîne d'éclairs de 25 %.
Amélioration
  • (2) - Frappe-tempête inflige 15 % de dégâts supplémentaires et Fouet de lave inflige 15 % de dégâts supplémentaires.
  • (4) - L'effet d'amélioration d'arme d'Impact foudroyant augmente également votre Maîtrise de 2 %.
Restoration
  • (2) - Déchaînement de la vie bénéficie d'un temps de recharge réduit de 3.0 s et prodigue des soins directs augmentés de 100 %.
  • (4) - Déchaînement de la vie affecte un sort supplémentaire à 100 % d'efficacité.
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Chasseur

Maîtrise des bêtes
  • (2) - Les dégâts directs de Courroux bestial sont augmentés de 25 %.
  • (4) - Courroux bestial invoque 1 bête féroce pendant 8 s.
Précision
  • (2) - Dégâts de Tirs précis augmentés de 20 % supplémentaires.
  • (4) - Le fait de dépenser des tirs précis octroie une faible chance d'envoyer une salve de flèches sur la cible, ce qui inflige 150% de la puissance d'attaque en points de dégâts aux adversaires proches.
Survie
  • (2) - Les dégâts de Bombe de feu de brousse sont augmentés de 10 %.
  • (4) - Bombe de feu de brousse provoque une utilisation supplémentaire de Frappe à l'unisson à 100 % d'efficacité.
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Chasseur de démons

Dévoration
  • (2) - Dégâts de Rayon du Vide augmentés de 10 %.
  • (4) - Dégâts d'Effondrement d'étoile augmentés de 10 % et génère désormais 10 points de fureur.
Dévastation
  • (2) - Dégâts de Danse des lames augmentés de 15 %.
  • (4) Votre Hâte augmente de 6 % supplémentaires lorsque Métamorphose est active.
Vengeance
  • (2) - Dégâts de Fracture augmentés de 35 %.
  • (4) - Fracture a 30 % de chances de provoquer une violente explosion, ce qui inflige 180 % de la puissance d'attaque en points de dégâts de feu aux adversaires proches. Les dégâts sont réduits si le nombre de victimes dépasse 5.
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Chevalier de la mort

Sang
  • (2) Furoncle sanglant inflige 8 % de dégâts supplémentaires et génère 3 points de puissance runique.
  • (4) Frappe de mort inflige 8 % de dégâts supplémentaires et a 10 % de chances de conférer une charge de Furoncle sanglant.
Givre
  • (2) Renforcer l'arme runique augmente les dégâts du prochain Anéantissement de 20 % ou de la prochaine Faux de givre de 20 %.
  • (4) Le temps de recharge de Renforcer l'arme runique est accéléré de 20 %, et Pilier de givre confère 1 charge supplémentaire.
Impie
  • (2) - Les dégâts de Peste d'effroi sont augmentés de 25 % et ceux de Peste virulente de 25 %.
  • (4) - Putréfier inflige 20 % de dégâts supplémentaires et réduit à zéro le coût en runes de la Frappe du Fléau suivante.
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Démoniste

Affliction
  • (2) - Les dégâts d'Affliction instable et Graine de Corruption sont augmentés de 10 %.
  • (4) - Agonie dispose de 2 charges supplémentaires au lancement, et ses dégâts sont augmentés de 20 %.
Démonologie
  • (2) - Les dégâts de Main de Gul'dan sont augmentés de 15 %.
  • (4) - Vos traqueffrois infligent 10 % de dégâts supplémentaires et durent 3 s supplémentaires.
Destruction
  • (2) - Les dégâts de Trait du chaos et Pluie de feu sont augmentés de 5 %.
  • (4) - Conflagration génère 2 éclats d'âme supplémentaires et ses dégâts sont augmentés de 10 %.
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Druide

Équilibre
  • (2) - Étoiles filantes inflige 40 % de dégâts supplémentaires et génère 2 points de puissance astrale supplémentaires en dehors d'Éclipse.
  • (4) - Les dégâts de Météores et Éruption stellaire sont augmentés de 5 %. Lorsqu'elles sont utilisées, ces compétences octroient 30 % de chances de projeter une étoile filante explosive sur l'une des cibles touchées, ce qui inflige 13.6% de Spell power en points de dégâts des astres aux adversaires proches. (100 ms de recharge)
Farouche
  • (2) - Quand Augure de clarté vous octroie Idées claires, vos chances de coup critique augmentent de 5 % pendant 4 s.
  • (4) - Dégâts de Griffure augmentés de 20 %. Idées claires augmente les dégâts de Lambeau ou Balayage de 15 % supplémentaires.
Gardien
  • (2) - Dégâts de [Destruction massive / Mutiler] et Ravage augmentés de 10 %. Dégâts d'Éclat lunaire augmentés de 10 %.
  • (4) - [Destruction massive / Mutiler] et Ravage ont 5 % de chances d'activer Gardien galactique. Les dégâts périodiques d'Éclat lunaire ont une chance de provoquer une nouvelle utilisation de [Destruction massive / Mutiler] ou Ravage à 100 % d'efficacité.
Restoration
  • (2) - Soins de Croissance sauvage augmentés de 25%.
  • (4) - Le temps de recharge de Croissance sauvage est réduit de 2 s et son coût en mana est réduit de 10 %.
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Évocateur

Augmentation
  • (2) - Les dégâts d'Éruption sont augmentés de 10 % et Puissance d'ébène est prolongée de 0.1 s supplémentaire.
  • (4) - Quand Puissance d'ébène est active, les sorts renforcés infligent 10 % de dégâts supplémentaires et leur temps de recharge est 10 % plus rapide.
Dévastation
  • (2) - Les dégâts de Balayage d'azur sont augmentés de 50 %, plus 100 % supplémentaires contre votre cible principale.
  • (4) - Afflux d'éternité octroie 1 charge supplémentaire de Balayage d'azur. L'utilisation de Balayage d'azur réduit le temps de recharge d'Afflux d'éternité de 2.0 s.
Préservation
  • (2) - Les soins d'Étreinte verdoyante sont augmentés de 20 % et son temps de recharge est réduit de 2 s.
  • (4) - Étreinte verdoyante cause l'apparition d'un arbre d'émeraude sur votre cible à 100 % d'efficacité.
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Mage

Arcane
  • (2) - Chaque Charge arcanique augmente vos chances de coup critique de 1.0 %.
  • (4) - Les dégâts critiques de vos sorts de dégâts des arcanes sont augmentés de 10 %.
Feu
  • (2) - Explosion pyrotechnique et Choc de flammes infligent 6 % de dégâts supplémentaires.
  • (4) - Le lancement d'Explosion pyrotechnique ou Choc de flammes réduit le temps de recharge de Trait de feu de 0.3 s.
Givre
  • (2)- Les dégâts de Rafale sont augmentés de 10 %, et ce sort a 10 % de chances de conférer Doigts de givre.
  • (4) - Doigts de givre augmente les dégâts de Fragmenter de 15 %.
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Moine

Maître-brasseur
  • (2) Les dégâts de Fracasse-tonneau sont augmentés de 10 %. Les dégâts de Souffle de feu sont augmentés de 10 %.
  • (4) - Le coût en énergie de Fracasse-tonneau est réduit de 5 et lorsqu'une cible affectée par Souffle de feu est touchée, elle subit 50 % de la puissance d'attaque en points de dégâts de feu supplémentaires.
Tisse-brumes
  • (2)- Les soins prodigués par Brume de rénovation sont augmentés de 20 %.
  • (4) - Le lancement de Thé de concentration foudroyante applique une Brume de rénovation sur un personnage allié proche pendant 20 s.
Marche-vent
  • (2) - Les dégâts de Frappe du seigneur des Vents et Coup de poing du dragon tourbillonnant sont augmentés de 30 %.
  • (4) - Les temps de recharge de Frappe du seigneur des Vents et Coup de poing du dragon tourbillonnant sont réduits de 5 s.
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Paladin

Sacré
  • (2) - Les soins prodigués par Horion sacré sont augmentés de 15 %.
  • (4) - Horion sacré transfère 20 % de soins supplémentaires vers votre Guide de lumière.
Protection
  • (2) - Bouclier du vertueux inflige 20 % de dégâts supplémentaires.
  • (4) - Après que vous avez lancé Bouclier du vertueux, votre prochain Bouclier du vengeur inflige 5 % de dégâts supplémentaires. Cumulable jusqu'à 5.
Vindicte
  • (2) - Expurgation inflige 20 % de dégâts supplémentaires.
  • (4) - [Verdict final / Verdict du templier] applique Expurgation à 100 % d'efficacité, tandis que Tempête divine l'applique à 50 % d'efficacité.
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Prêtre

Discipline
  • (2) - Les soins prodigués par Soins rapides, Guérison de l'ombre et Mot de pouvoir : Radiance sont augmentés de 25 %.
  • (4) - Les Expiations appliquées par Soins rapides et Mot de pouvoir : Radiance durent 3 s supplémentaires.
Sacré
  • (2) - Le lancement de Bénédiction a de fortes chances d'invoquer une image divine.
  • (4) - Image divine dure 3.0 s supplémentaire et ses soins et dégâts sont augmentés de 30 %.
Ombre
  • (2) - Les dégâts de Mot de l'ombre : Folie sont augmentés de 10 % et le coût en insanité est réduit de 5.
  • (4) - Les dégâts d'Apparitions ténébreuses et d'Apparitions du Vide sont augmentés de 40 %.
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Voleur 

Assassinat
  • (2) - Garrot inflige des dégâts augmentés de 30 % et applique également vos poisons pour armes.
  • (4) - Le coût en énergie de Garrot est réduit de 10. Estropier, Embuscade et Éventail de couteaux infligent 25 % de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par vos poisons pour armes.
Hors-la-loi
  • (2) - Les dégâts de Volée de lames sont augmentés de 30 %, plus 15 % supplémentaires contre votre cible principale.
  • (4) - Volée de lames bénéficie d'un temps de recharge réduit de 6 s et augmente les dégâts que vous infligez de 5 % pendant 8 s.
Finesse
  • (2) - Les coups de grâce infligent 1.5 % de dégâts supplémentaires par point de combo dépensé.
  • (4) - Lames de l'ombre dure 4.0 s supplémentaire et octroie 6.0 % de dégâts d'ombre supplémentaires à vos attaques.
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Guerrier

Armes
  • (2) - Dégâts de Frappe mortelle et Enchaînement augmentés de 5 %. Frappe du colosse augmente les dégâts subis de 5 % supplémentaires.
  • (4) - Lorsque Frappe mortelle ou Enchaînement infligent des dégâts à 3 cibles ou plus, celles qui sont victimes de Frappe du colosse voient ses effets prolongés de 1.0 s.
Fureur
  • (2) - Les dégâts de Saccager sont augmentés de 10 % et ceux de Fureur d'Odyn de 10 %.
  • (4) - Saccager réduit le temps de recharge de Fureur d'Odyn de 2.5 s et Fureur d'Odyn inflige 10 % de dégâts supplémentaires.
Protection
  • (2) - Les dégâts de Heurt de bouclier sont augmentés de 10 % et ceux de Charge de bouclier de 100 %.
  • (4) - Les dégâts de Coup de tonnerre et de Revanche sont augmentés de 10 %, et Charge de bouclier confère Revanche !
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La première saison de WoW Midnight sera lancée le mercredi 18 mars. Pour en savoir plus, retrouvez le calendrier de sortie des raids par ici.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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