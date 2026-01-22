WoW : Blizzard s'exprime au sujet de la refonte de Norfendre de The Last Titan

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 janvier 2026 à 14h53
L'intrigue de The Last Titan aura lieu sur un continent que vous aviez adoré : Norfendre. Blizzard a évoqué ce point en janvier 2026 au cours d'une interview.
WoW : Blizzard s'exprime au sujet de la refonte de Norfendre de The Last Titan
Alors que WoW Midnight sortira au début du printemps 2026, les développeurs du MMORPG ont déjà évoqué le dernier volet de la saga de l'Âme-Monde, The Last Titan. Nous savons à présent que l'extension se déroulera sur un continent emblématique du jeu.

Blizzard souhaite « rendre justice aux souvenirs » des joueurs avec la refonte de Norfendre de WoW The Last Titan

La mise à jour de prélancement de WoW Midnight est sortie en janvier 2026, mais Blizzard garde en vue l'avenir de la saga de l'Âme-Monde, et a partagé un détail notable à propos de cette future extension. En effet, une interview accordée à Game Informer confirme que l'intrigue de The Last Titan aura lieu sur un continent que vous connaissez bien : Norfendre, les terres de Wrath of the Lich King.

Miniature vidéo

Ce retour de Norfendre sera rendu possible grâce à la réinvention de Lune d'Argent et des terres entourant la capitale des Elfes de Sang de Midnight.

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Ion Hazzikostas a expliqué que l'approche de Silvermoon va « influencer notre approche du Norfendre ou d'autres lieux que nous pourrions revisiter à l'avenir. Il s'agit de trouver un équilibre entre nostalgie et nouveauté, en conservant ces repères familiers que les joueurs attendent avec impatience de revoir, mais avec une fidélité visuelle pleinement moderne. » Il a ajouté qu'il était nécessaire de « rendre justice aux souvenirs » des joueurs, qui avaient pour beaucoup commencé WoW sur Wotlk, tout en faisant en sorte qu'il soit évident qu'on long laps de temps se soit écoulé.

Pour Maria Hamilton, directrice du design, la refonte de Norfendre incarne un sujet délicat.
Je pense que c'est un lieu iconique, et ce n'est pas juste une ou deux zones - c'est tout le contenu. Et ça, c'est un peu effrayant. Il s'agit de rendre justice aux souvenirs que les gens ont de ces lieux… Il y a des souvenirs là-bas.
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Norfendre sera donc au centre de toutes les attentions sur WoW The Last Titan, un choix logique si l'on se réfère à l'intrigue concernant Ulduar et les Titans. Blizzard aura fort à faire pour que vous retrouviez l'atmosphère que vous aviez adorée il y a plusieurs années, et proposer un ensemble cohérent et magique ne sera pas une mince affaire. Heureusement, le développeur a encore de longs mois devant lui pour recréer le monde du Roi liche.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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