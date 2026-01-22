WoW : Blizzard s'exprime au sujet de la refonte de Norfendre de The Last Titan



le 22 janvier 2026 à 14h53 Publié par Amandine Paccou le 22 janvier 2026 à 14h53

L'intrigue de The Last Titan aura lieu sur un continent que vous aviez adoré : Norfendre. Blizzard a évoqué ce point en janvier 2026 au cours d'une interview.