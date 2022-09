Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les équipes de World of Warcraft ont implanté, durant Shadowlands, l'extension actuelle, une nouvelle mécanique : le cross-faction.Une décision qui est venue tirer un trait sur l'un des aspects fondateurs et emblématiques du jeu, la guerre permanente entre les deux factions ennemies. Il s'agissait d'un choix polémique, mais réaliste de la part de Blizzard. La principale raison d'être du cross-faction estAu fil des extensions, l'écart s'est creusé de plus en plus, à la défaveur de la faction bleue. Cela s'est traduit pour les joueurs par, qui ruinaient l'expérience de jeu. Impossible en effet, d'avancer dans la partie endgame du jeu sans donjons, sans parler des raids qui demandent des groupes encore plus conséquents.. Les joueurs pourront se regrouper, quelle que soit leur allégeance, afin de partir à l'assaut du Caveau des Incarnations. À noter qu'il s'agira aussi de la(Normal, Héroïque et Mythique) lors de son lancement, le 12 décembre.Pour ce qui est de l'outil raid, qui mélange également tous les joueurs, les différentes ailes seront disponibles le 19 décembre, le 2 janvier et le 16 janvier.dans nos contrées.