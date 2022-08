World of Warcraft : L'extension Shadowlands offerte

Shadowlands est gratuit

Comment récupérer Shadowlands ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Près de deux ans après la sortie de, et alors que le MMO s'apprête à recevoir une nouvelle extension, nommée Dragonflight , Blizzard souhaite se montrer généreux avec sa communauté, tout du moins certains membres.En effet, les joueurs de WoW qui n'auraient pas pu découvrir la dernière extension en date ont la possibilité de l'obtenir gratuitement. Toutefois, il faut remplir certaines conditions pour profiter de cette offre, comme l'a révélé le studio sur son site.. Si vous ne répondez pas à ce critère, alors vous ne pourrez pas. Notez qu'en plus de, Blizzard offre un Sésame pour le niveau 50.Si vous souhaitez profiter de cette offre pour vous replonger dans World of Warcraft à quelques mois du lancement de Dragonflight, sachez qu'il vous suffit d'ouvrir le Battle.net (le launcher de Blizzard), et cliquer sur l'icône en forme de cadeau en haut à droite de l'application. Vous allez alors pouvoir chercher vos cadeaux et récupérer l'extension.L'offre n'est pas indéfinie, étant donné qu'elle n'est disponible que jusqu'au 5 septembre 2022. Concernant le futur du MMO, Blizzard nous en dira plus, notamment sur la date de sortie de Dragonflight très vite. Un lancement en 2022 est toujours au programme et une bêta sera prochainement organisée, alors qu'il est d'ores et déjà possible de la précommander