WoW Dragonflight : L'extension révélée, les détails

Dragonflight, confirmée comme nouvelle extension

Blizzard avait donné rendez-vous à sa communauté ce 19 avril pour découvrir, le MMO le plus populaire du monde. Comme attendu, à la suite des leaks, cette extension porte le nom de. Les nouveautés seront nombreuses,Sans surprise, le nom de cette nouvelle extension s'est révélé après une longue et belle cinématique, comme Blizzard sait le faire. Plusieurs précisions ont été partagées dans la foulée sur ce qu'apporteraaux joueurs de World of Warcraft.L'une des choses majeures n'est autre que. L'autre point fort est le fait qu'ils peuvent changer d'apparence à tout moment, entre un modèle humanoïde et un autre draconique. Côté spécialisation, il sera aussi bien possible de combattre à courte distance (DPS) qu'à longue distance en étant un heal.Naturellement, une nouvelle fonctionnalité sera introduite avec cette extension,. Des montures uniques seront à débloquer, pour vous permettre ces déplacements aériens. Les drakes pourront être personnalisés à souhait, alors que vous améliorerez, au fil du temps, votre maîtrise de vol sur le dos de ces dragons.Pour le reste, nous pouvons mentionner quatre nouvelles zones de jeu, dont le continent des îles des dragons, et de nouveaux donjons et raids, bien évidemment. Notons que l'interface va également connaître quelques améliorations, augmentant les possibilités de personnalisation. Enfin, le niveau maximum passe à 70.Malheureusement,. Blizzard devrait, toutefois, nous en dire un peu plus durant cet été, étant donné que cette dernière a de grandes chances de débarquer sur World of Warcraft avant la fin de l'année 2022.