Le président de Blizzard défend World of Warcraft en affirmant qu'il est toujours aussi social

Voici quelques paroles de l'ancien président de Blizzard qui n'ont pas plu à son successeur, président actuel du studio américain.

World of Warcraft a eu la chance d'être conçu comme une expérience très sociale, et c'est tout aussi vrai aujourd'hui que le jour de son lancement. Au fil du temps, nous avons écouté les commentaires de la communauté, et le jeu a évolué pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui le "jeu moderne", qui a vraiment élargi l'étendue et la profondeur du jeu, tout en facilitant la recherche d'amis, le regroupement, le progrès ou le jeu seul, le tout dans un environnement social.

Si l'ancien président et co-fondateur de, et trouve au contraire que ce dernier l'est encore plus.En effet,, non pas par tout ce qui est dorénavant disponible en termes de communication et d'utilisation, mais par le fait queAujourd'hui il est moins difficile d'augmenter de niveaux, ce qui tend les joueurs à ne plus s'entraider et à communiquer entre eux.Cependant,. C'est lors d'une déclaration auprès de PC Gamer que ce dernier a tenu à exprimer son point de vue.Ce dernier a également déclaré qu'il y avait, et le studio a pour objectif de continuer àafin de satisfaire les joueurs. De plus,lors de sa sortie en août 2019, surtout en ce qui concerne les marchés de l'Est, ce qui a permis àde voir ses ventes boostées.Nous vous rappelons par la même occasion que Shadowlands , sera disponible durant cette année 2020, et ce, malgré la pandémie du Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier. Nous en saurons davantage sur sa date de sortie dans les semaines à venir.