Blizzard donne rendez-vous aux joueurs pour évoquer l'avenir de ses titres majeurs

Blizzard propose une présentation détaillant l'avenir de WoW, Diablo, Hearthstone et Overwatch à travers plusieurs rendez-vous en janvier et février 2026.
En décembre 2025, Blizzard avait indiqué, par l'intermédiaire de la présidente Johanna Faries, s'apprêter à vivre « la plus grande année de son histoire »
. En effet, 2026 marque l'anniversaire des 35 ans de l'entreprise, et le géant de l'industrie vidéoludique réserve ainsi sans doute de grandes surprises aux joueurs. Des rendez-vous ont été programmés pour WoW
, Overwatch
, Hearthstone
et Diablo
en janvier 2026.
4 présentations sont prévues pour dévoiler l'avenir de WoW, Overwatch, Hearthstone et Diablo
Le 26 janvier 2026, une publication partagée sur le réseau X de la part de Blizzard a suscité l'attention des communautés de WoW, Overwatch, Hearthstone et Diablo IV. Le développeur de ces titres majeurs a donné rendez-vous aux communautés pour leur révéler l'avenir de ces jeux, à travers des diffusions organisées par la société.
Le « Blizzard Showcase »
sera diffusé en ligne et comprendra des présentations consacrées à ces 4 jeux, aux dates suivantes (PT) :
- 29 janvier, 9 heures (PT) / 29 janvier à 18 heures (Paris) → WoW
- 4 février, 9 heures (PT) / 4 février à 19 heures (Paris) → Overwatch
- 9 février, 9 heures 30 (PT) / 9 février à 18 heures 30 (Paris) → Hearthstone
- 11 février, 14 heures (PT) / 11 février à 23 heures (Paris) → Diablo
Selon les joueurs, Blizzard pourrait aussi intégrer StarCraft et Heroes of the Storm à la vague de présentations, au regard de détails observables dans une illustration liée à « Blizzard 35 ». Bien entendu, nous ne pouvons confirmer cette hypothèse pour l'instant, ni même présager de ce que le développeur annoncera dans ces 4 présentations. Côté Diablo IV, il se pourrait que de nouvelles informations relatives à l'extension Lord of Hatred se fassent connaître, et pour WoW, nous espérons en apprendre davantage au sujet de Classic et de Midnight. Il faudra patienter encore un peu pour en avoir le cœur net, alors rendez-vous d'ici quelques jours pour en savoir plus.
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