Blizzard donne rendez-vous aux joueurs pour évoquer l'avenir de ses titres majeurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 janvier 2026 à 09h54
Blizzard propose une présentation détaillant l'avenir de WoW, Diablo, Hearthstone et Overwatch à travers plusieurs rendez-vous en janvier et février 2026.
Blizzard donne rendez-vous aux joueurs pour évoquer l'avenir de ses titres majeurs
En décembre 2025, Blizzard avait indiqué, par l'intermédiaire de la présidente Johanna Faries, s'apprêter à vivre « la plus grande année de son histoire ». En effet, 2026 marque l'anniversaire des 35 ans de l'entreprise, et le géant de l'industrie vidéoludique réserve ainsi sans doute de grandes surprises aux joueurs. Des rendez-vous ont été programmés pour WoW, OverwatchHearthstone et Diablo en janvier 2026.

4 présentations sont prévues pour dévoiler l'avenir de WoW, Overwatch, Hearthstone et Diablo

Le 26 janvier 2026, une publication partagée sur le réseau X de la part de Blizzard a suscité l'attention des communautés de WoW, Overwatch, Hearthstone et Diablo IV. Le développeur de ces titres majeurs a donné rendez-vous aux communautés pour leur révéler l'avenir de ces jeux, à travers des diffusions organisées par la société.


Le « Blizzard Showcase » sera diffusé en ligne et comprendra des présentations consacrées à ces 4 jeux, aux dates suivantes (PT) :
  • 29 janvier, 9 heures (PT) / 29 janvier à 18 heures (Paris) → WoW
  • 4 février, 9 heures (PT) / 4 février à 19 heures (Paris) → Overwatch
  • 9 février, 9 heures 30 (PT) / 9 février à 18 heures 30 (Paris) → Hearthstone
  • 11 février, 14 heures (PT) / 11 février à 23 heures (Paris) → Diablo
Miniature vidéo

Selon les joueurs, Blizzard pourrait aussi intégrer StarCraft et Heroes of the Storm à la vague de présentations, au regard de détails observables dans une illustration liée à « Blizzard 35 ». Bien entendu, nous ne pouvons confirmer cette hypothèse pour l'instant, ni même présager de ce que le développeur annoncera dans ces 4 présentations. Côté Diablo IV, il se pourrait que de nouvelles informations relatives à l'extension Lord of Hatred se fassent connaître, et pour WoW, nous espérons en apprendre davantage au sujet de Classic et de Midnight. Il faudra patienter encore un peu pour en avoir le cœur net, alors rendez-vous d'ici quelques jours pour en savoir plus.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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