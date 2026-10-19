WoW Forever : Un système de matchmaking pour séparer joueurs solo et les groupes de premade arrive

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 octobre 2026 à 15h31
Gains d'honneur harmonisés pour tous les champs de bataille et système de matchmaking conçu pour éviter une méta dominée par les groupes de premade : les développeurs de WoW Forever répondent aux inquiétudes de la communauté en octobre 2026.
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WoW Forever : Un système de matchmaking pour séparer joueurs solo et les groupes de premade arrive

En octobre 2026, lors d'un podcast partagé par les développeurs de WoW Forever, Blizzard annonçait une révolution concernant les gains d'honneur en champ de bataille. Ces déclarations avaient suscité certaines inquiétudes au sein de la communauté, qui auraient pourtant dû être dissipées tout de suite.

La Vallée d'Alterac ne sera pas méta sur WoW Forever

Comme nous vous l'avions partagé il y a quelques jours, WoW Forever ne connaîtra pas une méta tournant autour de la Vallée d'Alterac en PvP, à l'instar de ce qui se passait sur Classic. Enchaîner ce champ de bataille avec pour seule stratégie le fameux « Drek or Kek » ne vous rapportera pas plus d'honneur que si vous remportez un Bassin d'Arathi, un Goulet des Chanteguerres ou la bataille des Îles des Sombrelances. En effet, le développeur prévoit d'harmoniser les gains d'honneur pour tous les champs de bataille et de rééquilibrer ainsi le PvP. Cette annonce avait toutefois soulevé quelques interrogations : et si ces changements laissaient le champ libre à l'instauration d'une méta axée sur la premade ?

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Les groupes de premade affronteront d'autres groupes de premade

Fort heureusement, Blizzard a pensé à tout. Si vous vous inscrivez seul à un champ de bataille, vous ne tomberez pas contre un groupe dit « de premade ». Les groupes déjà composés n'affronteront que des équipes similaires, si bien que vous aurez toujours une chance de remporter la victoire. Josh "Aggrend" Greenfield a aussi apporté une précision intéressante : il y aura une option pour les petits groupes. Si vous jouez avec quelques-uns de vos amis, alors vous vous mesurerez à une équipe construite également de petits groupes. Néanmoins, quelques détails sont encore en train d'être discutés, principalement en lien avec la taille de ces groupes.

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Ce nouveau système de matchmaking est en vérité inspiré de celui de SoD. À l'époque, il est vrai qu'il était plus fréquent de tomber contre des pugs en étant soi-même un, bien que des limites existaient. Si la file d'attente était trop longue, alors les règles étaient ignorées. Reste maintenant à savoir ce qu'il en sera pour WoW Forever, mais nous avons bon espoir : Classic+ a le potentiel de rassembler davantage de joueurs que la Saison de la Découverte, le temps passé en file d'attente serait donc voué à diminuer.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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