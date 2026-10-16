WoW Forever : Les compétences raciales ont été ajustées, les détails

Découvrez les changements apportés aux traits raciaux sur WoW Forever le 16 octobre 2026. Blizzard propose des équilibrages nécessaires, qui amélioreront à coup sûr l'expérience Classic+.

La bêta de WoW Forever permet à Blizzard de proposer les meilleurs équilibrages possibles en prévision de la sortie officielle de Classic+ en novembre prochain, et le développeur avait promis en octobre 2026 que des changements allaient être apportés aux compétences raciales. Il est vrai que certaines races étaient plus désavantagées que d'autres, par exemple les Nains qui disposaient de traits peu attractifs en comparaison à ceux des Orcs. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, la publication des notes de patch de la bêta a révélé des ajustements appréciables.

Les traits raciaux ont été mis à jour sur la bêta de WoW Forever

Si vous incarnez un Éolide dans l'Alliance sur WoW Forever, vous avez sans doute été frustré de constater qu'il n'y avait que peu de lignes telluriques dans le monde, rendant le racial Read Ley Line peu utile. D'un autre côté, les prêtres Humains ne pouvaient pas bénéficier de la spécialisation Épée, et les Nains n'étaient pas bien lotis avec leur découverte des trésors, tandis que les Orcs obtenaient des bonus majeurs de puissance. Divers déséquilibres de ce type ont été observés, tant par les joueurs que le développeur, qui propose à présent des solutions.

Blizzard a rééquilibré tout cela le 16 octobre 2026, en remplaçant tous les raciaux en lien avec les armes, et en modifiant ceux qui étaient trop performants, ou pas assez.

Tauren Endurance : Accorde désormais 2 % de dégâts critiques et de soins augmentés (au lieu de 1 % de chances de toucher).

Plainsrunning : Augmente également la vitesse de déplacement en monture de 3 %. Cet effet se cumule avec les autres augmentations de vitesse de déplacement en monture.

Cultivation : Recharge réduite à 15 minutes (au lieu de 60 minutes). Nain Mace Specialization : Remplacé par Earth Fury : 2 % de dégâts critiques et de soins augmentés.

Find Treasure : Donne désormais aussi une chance de trouver des objets supplémentaires dans la plupart des coffres. Éolide Wind Blessed : Bonus au hâte augmenté à 3 % (au lieu de 1 %).

Skysight : Peut désormais être lancé en déplacement.

Read Leyline : Peut désormais être lancé en déplacement. Durée minimale augmentée à 30 secondes (au lieu de 20 secondes).

Walk on Air : Recharge réduite à 90 secondes (au lieu de 2 minutes).

Augmentation du nombre d'emplacements d'apparition des Elemental Convergences et des Leylines dans la plupart des zones des Royaumes de l'Est et de Kalimdor. Humain Sword Specialization : Remplacé par Ruthless : 2 % de chances de coup critique augmentées. Orc Axe Specialization : Remplacé par Savage : 1 % de chances de coup critique augmentées.

Blood Fury : Recharge augmentée à 3 minutes (au lieu de 2 minutes).

Shatter Curse : Dissipe désormais les Malédictions et les Fléaux (au lieu d'accorder l'immunité). Dégâts magiques subis réduits de 5 % (au lieu de 15 %). Mort-vivant Touch of the Grave : Chance de déclenchement et recharge ajustées pour rendre l'effet plus régulier. Améliorations visuelles apportées.

Les Morts-vivants n'auront plus Will of the Forsaken disponible lorsqu'ils sont sous les effets de Scatter Shot.

Touch of the Dead a désormais 30 % de chances de s'activer pour les lanceurs de sorts et 20 % de chances pour les Paladins/Voleurs/Guerriers, ainsi qu'une recharge interne de 25 secondes.

Touch of the Dead ne bénéficie plus des augmentations d'Ombre sur la cible ou le lanceur de sorts.

Touch of the Dead ne subit plus de multiplicateur réduit lorsqu'un sort de rang inférieur est utilisé. Notes des développeurs : Cela n'aurait pas dû être en place car il s'agit d'un trait racial, et non d'un sort ou d'une compétence de classe. Gnome Eureka! : Désormais un buff de 8 secondes sans charges. Même effet sur les dégâts et les coûts des compétences. S'applique désormais aussi à Mot de pouvoir : Bouclier.

Eureka ne peut pas être utilisé correctement en camouflagé ou en invisibilité. Elfe de la nuit Quickness : L'augmentation de la vitesse de déplacement se cumule désormais avec les autres augmentations de vitesse de déplacement.

Les Elfes de la nuit n'affichent plus leurs boucliers lorsqu'ils sont sous Forme d'esprit follet. Troll Régénération : les bonus de régénération des points de vie sont augmentés à 20 % (au lieu de 10 %).

Pour en savoir plus, retrouvez notre article détaillant les effets de chaque trait racial sur WoW Forever.