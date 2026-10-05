WoW Forever : Les Îles des Sombrelances, comment fonctionne ce champ de bataille ?

Un nouveau champ de bataille sera disponible avec WoW Forever : les Îles des Sombrelances. Retrouvez des informations sur son fonctionnement et ses récompenses dans cet article.

WoW Forever introduit un champ de bataille inédit sur une version de Vanilla, les Îles des Sombrelances. Disponible à partir du niveau 30, il vous conduira vers des affrontements acharnés entre l'Alliance et la Horde, au même titre que le Goulet des Chanteguerres, le Bassin d'Arathi ou encore la Vallée d'Alterac. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous expliquons ici ce qu'il faut savoir à propos du champ de bataille des Îles des Sombrelances.

Comment se déroule le champ de bataille des Îles des Sombrelances sur WoW Forever ?

À l'instar du Bassin d'Arathi, les Îles des Sombrelances (Darkspear Islands) requièrent la présence de 15 joueurs de chaque faction. Ce 15v15 fonctionne d'une façon similaire à l'Œil du Cyclone de TBC : les joueurs doivent prendre possession de bases et y ramener le plus souvent possible le Drapeau des îles des Sombrelances, localisé au centre de la carte, dans l'optique de collecter un maximum de points.

Le champ de bataille comprend 4 points de contrôle :

Camp

Ruins

Abandoned Tower

Shipwreck Cove

Au début de la partie, chaque équipe apparaît au sud ou au nord de la zone (selon la faction), et les participants doivent capturer des bases, sans tarder à se saisir du drapeau. Le but est simple : accumuler en premier 2 000 points pour remporter la victoire. Vous recevez progressivement des points en disposant des bases, et davantage en plaçant le drapeau dans une base que vous possédez. Bien entendu, détenir en même temps les 4 points de contrôle accélère nettement la récolte de points.

Comme dans les autres BG, des buffs sont disposés à des emplacements stratégiques, par exemple la régénération de vie et de mana ou le buff de berserker.

Réputation et récompenses

Chaque victoire dans le champ de bataille des Îles des Sombrelances accorde 3 Marque d'honneur des îles des Sombrelances, contre une seule par défaite. En plus des points de réputation reçus en participant, vous en obtenez davantage à chaque remise de 3 marques (ainsi que de l'honneur). Franchir les paliers de réputation avec la faction associée à l'Alliance ou à la Horde permet de débloquer des récompenses. Pour ce faire il vous suffit de vous adresser à l'intendant :

Alliance → Troupe d'intervention de Theramore, Bryanna Embreeze, dans les Tarides en 63. 58, au sud du Fort du nord.

→ Troupe d'intervention de Theramore, Bryanna Embreeze, dans les Tarides en 63. 58, au sud du Fort du nord. Horde → Chevaucheurs sombrelances, Creeg Bocrac dans les Tarides en 65. 34, entre Ratchet et l'extrême sud-ouest de Durotar.





La plupart des butins ne peuvent être portés qu'en atteignant les derniers niveaux, bien que certains soient disponibles dès le niveau 28. Vous pourrez acheter de cette façon des pièces PvP, de qualité rare ou épique, et ce pour de nombreux emplacements : bijoux (amical), capes, anneaux, collier (honoré), armes (révéré) armures (exalté), et le traditionnel tabard une fois Exalté.

Le champ des batailles des Îles des Sombrelances viendra pimenter le mode PvP de WoW Forever, en apportant un peu de diversité. N'hésitez donc pas à le découvrir par vous-même à partir du niveau 30, et commencez ainsi à améliorer votre réputation pour vous optimiser en JcJ.