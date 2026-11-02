WoW Forever : La mascotte grenouille, comment obtenir le Saute-poussière chanteur ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 02 novembre 2026 à 14h18
Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur la mascotte grenouille de WoW Forever, le Saute-poussière chanteur, dans cet article.
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WoW Forever : La mascotte grenouille, comment obtenir le Saute-poussière chanteur ?

WoW Forever va mettre à votre disposition le panneau de collections pour les transmogrifications, mais aussi pour les montures et les mascottes. Pour cette raison, farmer ces cosmétiques ne prendra aucune place dans votre inventaire ou votre banque, une première sur une version de Vanilla. Les collectionneurs auront ainsi le champ libre pour accumuler un grand nombre de montures et de mascottes, et pour commencer, vous pourriez dès les premiers niveaux décrocher une grenouille, le Saute-poussière chanteur.

Comment récupérer la mascotte grenouille de WoW Forever ?

Si vous aspirez à être accompagné par une mascotte dans toutes vos aventures et que vous recherchez un peu d'originalité, alors la grenouille Saute-poussière chanteur est peut-être celle qu'il vous faut. Pour récupérer cette mascotte, il vous suffit de respecter les étapes suivantes :

  1. Rendez-vous sur l'île de Zéphras, la zone de départ des Éolides, en passant par Dalaran ou Piton-du-tonnerre (à moins bien sûr que vous ne soyez un Éolide).
  2. Allez aux coordonnées 51, 72, en suivant la route de Valanaar/Village de Thendal (cf. carte).
  3. Coupez à travers un petit champ pour atteindre la cascade.
  4. Vous remarquerez un groupe de grenouilles sur un rocher au sommet de la cascade. Il est possible d'y accéder rapidement en sautant à partir d'un tronc d'arbre aux alentours.
  5. Ciblez une grenouille Saute-poussière chanteur.
  6. Utilisez l'emote /sing - /chanter.
  7. La grenouille ciblée vous répondra en chanson, et le groupe s'évanouira.
  8. Interagissez avec la grenouille cliquable qui apparaîtra sur le tronc, et obtenez la mascotte Saute-poussière chanteur.

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Le Saute-poussière chanteur n'est pas la seule mascotte ajoutée sur WoW Forever. En vous promenant dans Hurlevent, vous croiserez peut-être la Bête des égouts patrouillant dans les canaux. N'hésitez pas à l'éliminer pour enrichir votre collection de la mascotte Bébé crocilisque, un modèle qui devrait plaire aux amateurs de reptiles.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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