WoW Forever : Comment se rendre sur l'île de Zéphras ?

L'île de Zéphras est la zone de départ des Éolides sur WoW Forever. Découvrez quels itinéraires suivre pour y aller dans cet article.

WoW Forever accueille plusieurs zones inédites, et l'une d'entre elles n'est autre que celle de départ de la nouvelle race des Éolides. Si vous créez un Skyborne, vous commencez automatiquement l'aventure sur l'île de Zéphras, mais pour les autres, y accéder est un peu plus compliqué. En effet, les lieux n'apparaissent pas sur votre carte du monde, mais rassurez-vous, des chemins existent bel et bien pour aller sur l'île de Zéphras.

Comment se rendre sur l'île de Zéphras sur WoW Forever ?

Dalaran

Tous les joueurs peuvent atteindre les rivages de l'île de Zéphras par l'intermédiaire de la cité de Dalaran. Cette dernière est localisée dans les Montagnes d'Alterac, au-dessus des Contreforts d'Hillsbrad et à l'Est de la Forêt des Pins argentés, au sud du lac de Lordamere.

Une fois à l'intérieur de la ville, il vous suffira de vous diriger vers les coordonnées 12.5, 51.8 pour emprunter le bateau volant vers l'île de Zéphras.

Si vous êtes membre de l'Alliance, n'oubliez pas qu'une liaison maritime entre Menethil, Southshore et Auberdine est disponible, et qu'une autre assure le trajet à partir du port d'Hurlevent jusqu'à Auberdine.

Piton-du-Tonnerre

Les joueurs de la Horde peuvent accéder à l'île de Zéphras à partir de Piton-du-Tonnerre (Thunder Bluff). Une liaison aérienne, le skyboat, est disponible aux coordonnées 34.3, 25.8 à Mulgore, juste en dessous des collines de Skywatcher Plateau, au nord de la capitale. Bien entendu, l'Alliance peut aussi emprunter ce chemin, bien que cet itinéraire soit plus contraignant pour les membres de cette faction.





Quitter l'île de Zéphras

Si vous êtes sur l'île de Zéphras et que vous souhaitez voguer vers le continent, il est nécessaire de se rendre au port de Valanaar, la cité située au sud de la zone. Empruntez le bateau volant pour faire route vers Dalaran ou Piton-du-Tonnerre :

en 57.9, 80.9 vers Kalimdor et Piton-du-Tonnerre, en bleu sur la carte

en 65.9, 83.5 vers les Royaumes de l'Est et Dalaran, en rouge sur la carte

Notez que si vous aspirez à commencer votre montée en niveau dans la zone de départ des Éolides sans en être un, vous ne trouverez que certains maîtres de classe : chaman, mage, druide, guerrier, voleur et chasseur. Des aller et retour pour apprendre vos sorts sont donc à prévoir. Le jeu peut toutefois en valoir la chandelle ; la beauté de l'île de Zéphras ne laisse personne indifférent, et il peut être intéressant de démarrer WoW Forever dans un lieu inconnu des amateurs de Vanilla.