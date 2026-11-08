WoW Forever : Un buff majeur de l'expérience en donjon a été déployé le 8 novembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 novembre 2026 à 22h29
Pour le plus grand bonheur des joueurs de WoW Forever, Blizzard a déployé un correctif le 8 novembre 2026 visant à accroître les gains d'expérience en donjon.
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WoW Forever : Un buff majeur de l'expérience en donjon a été déployé le 8 novembre

Ceux qui aiment effectuer leur montée en niveau en donjon seront ravis d'apprendre que Blizzard a apporté un correctif relatif aux gains d'expérience des créatures en donjon sur WoW Forever le 8 novembre 2026.

Les gains d'expérience en donjon ont été augmentés de 50 %

WoW Forever est disponible depuis le 5 novembre, et il faut avouer que parcourir les instances n'est pas ce qu'il y a de plus rentable en termes d'expérience. Certes, les quêtes rapportent gros, mais ce n'est pas le cas des créatures, pourtant élites, au grand désespoir des healers ou des tanks, habitués à enchaîner les instances lors du pexing. La donne a toutefois changé le 8 novembre 2026, grâce au déploiement d'un correctif augmentant de 50 % les gains d'expérience des créatures des donjons.

Aujourd'hui, vers 11h05 PST, nous avons déployé un correctif qui augmente de 50 % l'expérience gagnée lors des tueries en donjon, afin de rendre les nouveaux accès plus gratifiants.

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Une décision sans doute motivée par plusieurs raisons

Blizzard n'a pas donné de justification à cette excellente décision, mais nous pourrions imaginer que le développeur avait plus d'une raison pour agir ainsi. Si vous avez passé tout votre week-end à monter en niveau, le passage dans la Vallée de Strangleronce vous a peut-être fait perdre votre sang-froid. Les premières quêtes par exemple, celles de chasse à la panthère, au tigre et au raptor, prennent beaucoup trop de temps, tant la population est importante. Il peut donc être pertinent d'élargir les options possibles, ce qui passe par la revalorisation des instances.

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Par ailleurs, les joueurs se montraient moins disposés à aider leur amis si cela impliquait de refaire un donjon déjà parcouru, une attitude contraire à l'essence d'un jeu communautaire. Nous pourrions aussi avancer l'idée qu'il était quelque peu absurde que les élites des instances rapportent moins que des créatures lambda du monde ouvert. Quoi qu'il en soit, ce changement devrait être salué par la communauté, qui s'impatiente de découvrir les 9 donjons inédits de WoW Forever.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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