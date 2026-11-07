WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 novembre 2026 à 17h43
Retrouvez des informations relatives au prix de la monture et de son apprentissage sur WoW Forever dans cet article (modèles rares et épiques).
Ajouter aux sources préférées
WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?

L'aventure WoW Forever a commencé le 5 novembre 2026, et les joueurs ont entamé une longue route jusqu'au niveau maximal. Beaucoup mettent tout en œuvre pour atteindre le niveau 40, moment décisif de la progression, puisque c'est à ce moment que l'achat de la monture rare est permis. En bénéficier accélère fortement le rythme du pexing, mais encore faut-il avoir les fonds nécessaires à son acquisition. Afin de vous aider à mieux vous préparer à cette étape, nous vous indiquons ici le prix de l'apprentissage de monture sur WoW Forever.

Combien coûte la monture rare sur WoW Forever ?

Sur WoW Forever, la première monture rare sera gratuite, une disposition prise par Blizzard pour éviter que le jeu ne devienne un pay-to-win, à la suite de la mise en vente des packs des Éolides. En revanche, apprendre la compétence exigera de débourser une somme conséquente au niveau 40. Le coût de l'apprentissage Apprenti cavalier est de 100 PO, mais ce montant peut être réduit :

  • - 10 % en atteignant le rang 3 PvP, Sergent
  • - 10 % en atteignant le palier de réputation Honoré avec la faction liée à votre race (exemple : Hurlevent pour les Humains).

Ainsi, il est possible de diminuer le coût à 80 PO, une somme assez difficile à acquérir pendant la montée en niveau, au regard du prix des sorts (environ 200 PO en tout), et compte tenu du fait que le farming n'est pas la priorité des joueurs. N'hésitez donc pas à vous montrer un peu radin et à faire du profit via l'hôtel des ventes si besoin.

prix-mount

Et la monture épique ?

Une fois niveau 60, vous aurez l'opportunité de vous offrir une monture plus rapide, le modèle épique. L'apprentissage de la compétence Compagnon cavalier exigera de dépenser 1 000 PO, mais les mêmes réductions que pour la monture rare sont applicables, soit 800 PO. Notez toutefois qu'il faudra compter 200 PO de plus pour la monture, mais un allégement du tarif est possible avec Marchandage via le système d'héritage, soit 180 + 800 PO = 980 PO pour le tout.

À lire également

WoW Forever : Comment obtenir une monture Kodo dans l'Alliance ?
World of Warcraft Forever02 novembre 2026

WoW Forever : Comment obtenir une monture Kodo dans l'Alliance ?

Retrouvez la marche à suivre pour recevoir les Rênes de kodo de bât sur WoW Forever, la première monture kodo dans l'Alliance sur une version de Vanilla, dans cet article…

De longues heures de récolte ou de crafting vous attendent donc pour réunir un tel montant, mais le jeu en vaut la chandelle : les montures changent votre quotidien, et font ainsi partie des meilleurs upgrade de Vanilla.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : Des joueurs ont atteint le niveau 60 en 3 jours
WoW Forever 07 novembre 2026

WoW Forever : Des joueurs ont atteint le niveau 60 en 3 jours

Ding ! L'aventure WoW Forever commence fort : un petit groupe de joueurs a réussi l'exploit d'accéder au niveau 60 en seulement 3 jours.
WoW Forever : Fini le loot facile, vos sets de classe se mériteront sur le terrain
WoW Forever 04 novembre 2026

WoW Forever : Fini le loot facile, vos sets de classe se mériteront sur le terrain

Pour décrocher leurs ensembles de classe sur WoW Forever, les joueurs devront retrousser leurs manches. Blizzard revoit la formule des jetons de set au niveau 60 en y intégrant des suites de quêtes inédites.
WoW Forever : Faut-il préserver le derank ?
WoW Forever 04 novembre 2026

WoW Forever : Faut-il préserver le derank ?

Contre toute attente, Blizzard a annulé la plupart des pénalités liées au downranking juste avant la sortie de WoW Forever. Bonne ou mauvaise idée ?
WoW Forever : La mascotte grenouille, comment obtenir le Saute-poussière chanteur ?
WoW Forever 02 novembre 2026

WoW Forever : La mascotte grenouille, comment obtenir le Saute-poussière chanteur ?

Retrouvez la marche à suivre pour mettre la main sur la mascotte grenouille de WoW Forever, le Saute-poussière chanteur, dans cet article.
WoW Forever : Comment obtenir une monture Kodo dans l'Alliance ?
WoW Forever 02 novembre 2026

WoW Forever : Comment obtenir une monture Kodo dans l'Alliance ?

Retrouvez la marche à suivre pour recevoir les Rênes de kodo de bât sur WoW Forever, la première monture kodo dans l'Alliance sur une version de Vanilla, dans cet article.
WoW Forever : Recettes de métier des Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth, la liste complète
WoW Forever 02 novembre 2026

WoW Forever : Recettes de métier des Transports logistiques de Durotar et de l'Administration commerciale d'Azeroth, la liste complète

Retrouvez l'ensemble des recettes vendues par les Transports logistiques de Durotar et l'Administration commerciale d'Azeroth sur WoW Forever dans cet article.

commentaire (0)