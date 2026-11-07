WoW Forever : Combien coûte l'apprentissage de la monture ?

Retrouvez des informations relatives au prix de la monture et de son apprentissage sur WoW Forever dans cet article (modèles rares et épiques).

L'aventure WoW Forever a commencé le 5 novembre 2026, et les joueurs ont entamé une longue route jusqu'au niveau maximal. Beaucoup mettent tout en œuvre pour atteindre le niveau 40, moment décisif de la progression, puisque c'est à ce moment que l'achat de la monture rare est permis. En bénéficier accélère fortement le rythme du pexing, mais encore faut-il avoir les fonds nécessaires à son acquisition. Afin de vous aider à mieux vous préparer à cette étape, nous vous indiquons ici le prix de l'apprentissage de monture sur WoW Forever.

Combien coûte la monture rare sur WoW Forever ?

Sur WoW Forever, la première monture rare sera gratuite, une disposition prise par Blizzard pour éviter que le jeu ne devienne un pay-to-win, à la suite de la mise en vente des packs des Éolides. En revanche, apprendre la compétence exigera de débourser une somme conséquente au niveau 40. Le coût de l'apprentissage Apprenti cavalier est de 100 PO, mais ce montant peut être réduit :

- 10 % en atteignant le rang 3 PvP, Sergent

- 10 % en atteignant le palier de réputation Honoré avec la faction liée à votre race (exemple : Hurlevent pour les Humains).

Ainsi, il est possible de diminuer le coût à 80 PO, une somme assez difficile à acquérir pendant la montée en niveau, au regard du prix des sorts (environ 200 PO en tout), et compte tenu du fait que le farming n'est pas la priorité des joueurs. N'hésitez donc pas à vous montrer un peu radin et à faire du profit via l'hôtel des ventes si besoin.

Et la monture épique ?

Une fois niveau 60, vous aurez l'opportunité de vous offrir une monture plus rapide, le modèle épique. L'apprentissage de la compétence Compagnon cavalier exigera de dépenser 1 000 PO, mais les mêmes réductions que pour la monture rare sont applicables, soit 800 PO. Notez toutefois qu'il faudra compter 200 PO de plus pour la monture, mais un allégement du tarif est possible avec Marchandage via le système d'héritage, soit 180 + 800 PO = 980 PO pour le tout.

De longues heures de récolte ou de crafting vous attendent donc pour réunir un tel montant, mais le jeu en vaut la chandelle : les montures changent votre quotidien, et font ainsi partie des meilleurs upgrade de Vanilla.