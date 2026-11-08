WoW Forever : Une incroyable surprise ravive la nostalgie des premiers jours

Le lancement de WoW Forever réserve déjà de belles surprises. Alors que l'enthousiasme bat son plein sur les serveurs, des silhouettes que l'on croyait appartenir au passé ont soudainement refait surface en Azeroth.

WoW Forever connaît un lancement très réussi, ce qui enthousiasme les joueurs tout autant que Blizzard. Pour célébrer cette sortie, des personnages que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps ont fait leur retour en Azeroth.

Les Maîtres du jeu ont fait quelques apparitions sur WoW Forever

Nous les croyions disparus, mais la sortie de WoW Forever a démontré que nous avions tort : pour la première fois depuis des années, des joueurs ont croisé la route de Maîtres du jeu. A priori, plusieurs GM se sont montré pour fêter l'ouverture des serveurs, la preuve ayant été fournie à deux reprises via Reddit.

Les GM, portant le nom de famille de « Snowstorm » ont ainsi surpris les joueurs de l'Alliance comme de la Horde, ce qui a ravivé une certaine nostalgie. Autrefois, les Maîtres du jeu avaient pour habitude de vous venir en aide à la suite d'une requête, ou tout simplement de jouer à vos côtés. Les années passèrent, et ils devinrent une sorte de mythe, au grand désarroi de la communauté.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Le retour des GM va à coup sûr renforcer les liens entre Blizzard et les joueurs, devenus critiques à l'encontre du développeur. Néanmoins, Blizzard marque des points auprès de sa communauté, et les bonnes surprises s'enchaînent. Cette apparition pourrait n'être qu'un événement ponctuel, ou signifier que le contact va vraiment se rétablir. Dans ce cas, les requêtes pourraient plus vite trouver une réponse, tandis que les comportements malintentionnés risqueraient d'être sanctionnés plus rapidement qu'à l'ordinaire ; les spéculations sont ouvertes.

Impossible de savoir avec certitude si nous verrons des GM plus souvent sur WoW Forever que dans les versions précédentes de Classic. Quoi qu'il advienne, ce lancement historique a encore été rendu encore meilleur grâce à ces apparitions, en vous offrant le sentiment de revenir à l'une des plus belles époques du MMORPG.