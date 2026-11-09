WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Cité submergée (The Drowned City)

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Cité submergée de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et aux alentours des niveaux 38-44, vous avez tout intérêt à vous aventurer dans l'instance de la Vallée de Strangleronce, la Cité submergée (The Drowned City). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Comment entrer dans le donjon de la Cité submergée ?

Sur WoW Forever, l'instance de la Cité submerge est située dans la Vallée de Strangleronce, plus précisément sous l'eau en 21, 28, à l'ouest du camp Grom'gol. Vous ne devriez donc pas rencontrer de difficulté à pénétrer sur les lieux, il vous suffira de plonger un peu lorsque vous aurez atteint les coordonnées indiquées.





Quelles sont les quêtes disponibles dans la Cité de Dalaran sur WoW Forever ?

Toutes les quêtes pour la Cité submergée peuvent être acceptées via la Vallée de Strangleronce, mais certaines ne sont disponibles qu'après avoir accompli quelques prérequis.

Alliance & Horde

En arrivant à Strangleronce par le Bois de la Pénombre, des quêtes sont disponibles au camp tout au nord. Vous devrez éliminer des élites dans la caverne à proximité. Une fois que vous aurez suffisamment avancé dans la suite, vous obtiendrez 2 quêtes pour la Cité submergée :

Alliance

Acceptez au nord de Strangleronce : Sorcellerie troll → Une connaissance d'Austrivage (An Acquaintance to Southshore). Une fois à Southshore, vous recevrez 2 quêtes supplémentaires :

Les magies de la cité Submergée

Cap sur les eaux troubles (les nains peuvent activer leur détection des trésors dans l'instance pour repérer l'emplacement des tablettes)

En plus de cela, une dernière quête est disponible à Dalaran : Les secrets des anciens Gurubashi.

Horde

Au camp Grom'gol, acceptes les missions suivantes, qui vous permettront de récupérer des quêtes pour la Cité submergée :

En plus de cela, une dernière quête est disponible à Mulgore : L'idole des anciens Gurubashi.

Le donjon de la Cité submergée vous confrontera notamment à des nagas, des pirates et des trolls, et cette entreprise ne sera pas de tout repos. Même si la tranche de niveaux est officiellement 35-45, nous vous recommandons de ne pas y aller avant le niveau 38 voire 40.