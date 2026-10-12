WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Ruines de Lordaeron
le 12 octobre 2026 à 16h31
WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 15 et 20 vous avez tout intérêt à vous rendre à Fossoyeuse pour parcourir les Ruines de Lordaeron (RoL). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.
Où se trouve l'entrée des Ruines de Lordaeron ?
Sur WoW Forever, le donjon des Ruines de Lordaeron est bien plus accessible à la Horde qu'à l'Alliance, étant donné qu'il se situe dans les Clairières de Tirisfal, au sud de Brill, plus précisément à l'entrée de la capitale des Morts-vivants, Fossoyeuse (Undercity, à l'extérieur).
Les joueurs de l'Alliance devront ainsi faire appel aux liaisons maritimes Hurlevent-Auberdine, Auberdine-Menethil, Menethil-Hillsbrad. Une fois à Southshore, il faudra traverser la zone, puis le lac de Lordamere à la nage.
Quelles quêtes sont disponibles pour le donjon des Ruines de Lordaeron ?
Alliance et Horde
- Écu de Lordaeron → objet cliquable, plusieurs points d'apparition ont été rapportés, la plupart étant à proximité de la tour. Ouvrez donc l'œil pour repérer l'écu.
Alliance seulement
- Abominables créatures → Capitaine Truman à l'entrée du donjon
- Insigne ensanglanté → sur les morts-vivants dans l'instance
- N'oublie pas que je t'aime → objet cliquable dans le donjon, non loin de Rath'mael
Horde seulement
- La colère de Rath'mael → Nécrogarde Kristof, juste avant d'arriver à Fossoyeuse
- Une requête apeurée → Tabitha Tissecœur au Sépulcre dans la Forêt des Pins argentés
- Justice de la Lumière → Morbin Plaie-lumineuse, dans l'Apothicarium à Fossoyeuse
- La peste nouvelle → Theodore Griffs, dans l'Apothicarium à Fossoyeuse
- Tourment interminable → se loot sur Le baron dans l'instance
Dans les Ruines de Lordaeron, vous serez notamment confronté à araignées, des squelettes et des goules, une ambiance proche de l'univers des Morts-vivants. Cette expédition vous apportera une quantité non négligeable d'expérience, surtout pour la Horde. Si vous évoluez côté Alliance, vous ne devriez sans doute pas vous attarder ici si vous aspirez à monter rapidement en niveau : la route sera longue, si bien que vous devriez plutôt vous tourner vers le donjon de la Salle des Thanes, situé à Forgefer.
commentaire (0)