WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Ruines de Lordaeron

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon des Ruines de Lordaeron de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 15 et 20 vous avez tout intérêt à vous rendre à Fossoyeuse pour parcourir les Ruines de Lordaeron (RoL). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Où se trouve l'entrée des Ruines de Lordaeron ?

Sur WoW Forever, le donjon des Ruines de Lordaeron est bien plus accessible à la Horde qu'à l'Alliance, étant donné qu'il se situe dans les Clairières de Tirisfal, au sud de Brill, plus précisément à l'entrée de la capitale des Morts-vivants, Fossoyeuse (Undercity, à l'extérieur).

Les joueurs de l'Alliance devront ainsi faire appel aux liaisons maritimes Hurlevent-Auberdine, Auberdine-Menethil, Menethil-Hillsbrad. Une fois à Southshore, il faudra traverser la zone, puis le lac de Lordamere à la nage.

Quelles quêtes sont disponibles pour le donjon des Ruines de Lordaeron ?

Alliance et Horde

Écu de Lordaeron → objet cliquable, plusieurs points d'apparition ont été rapportés, la plupart étant à proximité de la tour. Ouvrez donc l'œil pour repérer l'écu.

Alliance seulement

Horde seulement

Dans les Ruines de Lordaeron, vous serez notamment confronté à araignées, des squelettes et des goules, une ambiance proche de l'univers des Morts-vivants. Cette expédition vous apportera une quantité non négligeable d'expérience, surtout pour la Horde. Si vous évoluez côté Alliance, vous ne devriez sans doute pas vous attarder ici si vous aspirez à monter rapidement en niveau : la route sera longue, si bien que vous devriez plutôt vous tourner vers le donjon de la Salle des Thanes, situé à Forgefer.