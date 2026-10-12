WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Ruines de Lordaeron

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 octobre 2026 à 16h31
Retrouvez des informations utiles concernant le donjon des Ruines de Lordaeron de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Ruines de Lordaeron

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 15 et 20 vous avez tout intérêt à vous rendre à Fossoyeuse pour parcourir les Ruines de Lordaeron (RoL). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Où se trouve l'entrée des Ruines de Lordaeron ?

Sur WoW Forever, le donjon des Ruines de Lordaeron est bien plus accessible à la Horde qu'à l'Alliance, étant donné qu'il se situe dans les Clairières de Tirisfal, au sud de Brill, plus précisément à l'entrée de la capitale des Morts-vivants, Fossoyeuse (Undercity, à l'extérieur).

entree-ruines-lordaeron

Les joueurs de l'Alliance devront ainsi faire appel aux liaisons maritimes Hurlevent-Auberdine, Auberdine-Menethil, Menethil-Hillsbrad. Une fois à Southshore, il faudra traverser la zone, puis le lac de Lordamere à la nage.

Quelles quêtes sont disponibles pour le donjon des Ruines de Lordaeron ?

Alliance et Horde

  • Écu de Lordaeron → objet cliquable, plusieurs points d'apparition ont été rapportés, la plupart étant à proximité de la tour. Ouvrez donc l'œil pour repérer l'écu.

crest-lordaeron

Alliance seulement

  1. Abominables créaturesCapitaine Truman à l'entrée du donjon
  2. Insigne ensanglanté → sur les morts-vivants dans l'instance
  3. N'oublie pas que je t'aime → objet cliquable dans le donjon, non loin de Rath'mael

Horde seulement

  1. La colère de Rath'maelNécrogarde Kristof, juste avant d'arriver à Fossoyeuse
  2. Une requête apeuréeTabitha Tissecœur au Sépulcre dans la Forêt des Pins argentés
  3. Justice de la LumièreMorbin Plaie-lumineuse, dans l'Apothicarium à Fossoyeuse
  4. La peste nouvelleTheodore Griffs, dans l'Apothicarium à Fossoyeuse
  5. Tourment interminable → se loot sur Le baron dans l'instance

le-baron-lordaeron  

Dans les Ruines de Lordaeron, vous serez notamment confronté à araignées, des squelettes et des goules, une ambiance proche de l'univers des Morts-vivants. Cette expédition vous apportera une quantité non négligeable d'expérience, surtout pour la Horde. Si vous évoluez côté Alliance, vous ne devriez sans doute pas vous attarder ici si vous aspirez à monter rapidement en niveau : la route sera longue, si bien que vous devriez plutôt vous tourner vers le donjon de la Salle des Thanes, situé à Forgefer.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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