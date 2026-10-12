WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon de la Salle des Thanes

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon de la Salle des Thanes de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 14 et 18 vous avez tout intérêt à vous rendre à Forgefer pour parcourir la Salle des Thanes (Hall of Thanes). Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Où se trouve l'entrée de la Salle des Thanes ?

Sur WoW Forever, le donjon de la Salle des Thanes est bien plus accessible à l'Alliance qu'à la Horde, étant donné qu'il se situe en plein cœur de la capitale des Nains et des Gnomes, Forgefer (Ironforge). En effet, pour y parvenir, vous devrez pénétrer dans la Grande Forge au centre de la ville, et emprunter la porte de gauche une fois à l'intérieur. Descendez ensuite dans les profondeurs de la cité jusqu'à l'entrée de l'instance.





Les membres de la Horde seront contraints d'effectuer un très long trajet à pied jusqu'à Forgefer, le moins risqué à ce niveau étant : Moulin-de-Tarren, Arathi, Paluns, Dun Morogh.

Quelles quêtes sont disponibles pour le donjon de la Salle des Thanes ?

Alliance et Horde

Alliance seulement

Dans la Salle des Thanes, vous serez confronté à des Nains Sombrefer, à des Golems et même à des élémentaires de feu. Cette expédition vous apportera une quantité non négligeable d'expérience, surtout pour l'Alliance. Si vous évoluez côté Horde, vous ne devriez sans doute pas vous attarder ici si vous aspirez à monter rapidement en niveau : la route sera longue et semée d'embûches, et seules deux quêtes vous attendent dans ce donjon. Nous vous recommandons alors de plutôt vous attarder dans les Ruines de Lordaeron, une instance localisée à l'entrée de Fossoyeuse.