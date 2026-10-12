WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Excavations aux Paluns

Retrouvez des informations utiles concernant le donjon des Excavations : les Paluns de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 24 et 29 vous avez tout intérêt à faire une halte aux Paluns pour parcourir les Excavations. Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Où se trouve le donjon Excavations : les Paluns ?

L'instance des Excavations est localisée dans la région des Paluns, dans les Royaumes de l'Est. Pour accéder à l'instance, vous devez vous rendre aux coordonnées 54, 65 (en bleu sur la carte) et emprunter le chemin menant vers la montagne à partir de la pierre de rencontre. Vous remarquerez alors le portail d'entrée en 48, 56 (en violet sur la carte).







Les membres de l'Alliance ne devraient rencontrer aucune difficulté pour y aller, d'autant qu'il existe désormais une liaison maritime à Hurlevent conduisant vers Auberdine, et que celle reliant Auberdine à Menethil est toujours disponible. Par contre, les joueurs de la Horde devront marcher plus longtemps, depuis Hillsbrad en passant par Arathi.

Quelles sont les quêtes disponibles dans Excavations : les Paluns ?

Toutes les quêtes pour les Excavations peuvent être acceptées à partir du niveau 24.

Alliance

Horde

Les Excavations : les Paluns se complète relativement rapidement. L'instance vous invite à vous frayer un chemin dans les hautes herbes, et d'affronter diverses bêtes. Crocodiles, raptors, araignées vous barreront la route jusqu'à l'ultime boss, une étape à ne pas manquer durant votre progression pour gagner un maximum d'expérience.