WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Excavations aux Paluns

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 octobre 2026 à 12h39
Retrouvez des informations utiles concernant le donjon des Excavations : les Paluns de WoW Forever : localisation de l'entrée et toutes les quêtes disponibles pour l'Alliance et la Horde.
WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Excavations aux Paluns

WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 24 et 29 vous avez tout intérêt à faire une halte aux Paluns pour parcourir les Excavations. Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.

Où se trouve le donjon Excavations : les Paluns ?

L'instance des Excavations est localisée dans la région des Paluns, dans les Royaumes de l'Est. Pour accéder à l'instance, vous devez vous rendre aux coordonnées 54, 65 (en bleu sur la carte) et emprunter le chemin menant vers la montagne à partir de la pierre de rencontre. Vous remarquerez alors le portail d'entrée en 48, 56 (en violet sur la carte).

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Les membres de l'Alliance ne devraient rencontrer aucune difficulté pour y aller, d'autant qu'il existe désormais une liaison maritime à Hurlevent conduisant vers Auberdine, et que celle reliant Auberdine à Menethil est toujours disponible. Par contre, les joueurs de la Horde devront marcher plus longtemps, depuis Hillsbrad en passant par Arathi.

Quelles sont les quêtes disponibles dans Excavations : les Paluns ?

Toutes les quêtes pour les Excavations peuvent être acceptées à partir du niveau 24.

Alliance

  1. Cuir des hautes-terres (suite de Livraison quotidienne) → James Halloran à Menethil.
  2. Perdu dans les fourrésCaitlin Grassman à Menethil (vous obtiendrez la suite Cœur tressé dans l'instance).
  3. Horreurs dans les hautes-terres → suite de quêtes de Rethiel le Gouverneur vert aux Paluns, commençant avec Le Gouverneur vert. N'oubliez pas que ce PNJ est aussi celui qui accorde l'anneau rare.
  4. À la recherche de Lame-chantanteDorin Songblade aux Carmines.
  5. La relique égarée → se récupère sur le boss final des Excavations et accorde Prisme préhistorique, à remettre à Forgefer, après avoir interagi avec le Prospecteur Whelgar aux Excavations de Whelgar aux Paluns.

Horde

  1. Goûts changeantsBorstan à Orgrimmar.
  2. Le savoir des anciens → se récupère sur le boss final des Excavations et accorde Écho terrestre, à remettre à Mulgore à Muln Rageterre après avoir interagi avec Bashana Runetotem à Piton-du-Tonnerre.
  3. Gueule-de-bois → suite qui commence aux Paluns avec l'Agent Traqueur noir, suite de Rumeurs sur les Gueules-de-Dragon à accepter à Arathi à Trépas-d'Orgrim auprès de Zaruk.

boss-final-excavations

Les Excavations : les Paluns se complète relativement rapidement. L'instance vous invite à vous frayer un chemin dans les hautes herbes, et d'affronter diverses bêtes. Crocodiles, raptors, araignées vous barreront la route jusqu'à l'ultime boss, une étape à ne pas manquer durant votre progression pour gagner un maximum d'expérience.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : Comment invoquer le boss secret du donjon de la Cité de Dalaran ?
WoW Forever 09 octobre 2026

WoW Forever : Comment invoquer le boss secret du donjon de la Cité de Dalaran ?

Retrouvez la marche à suivre pour invoquer Lyn l'Ignoré sur WoW Forever, le boss secret de la Cité de Dalaran, dans cet article.
WoW Forever : Un buff de l'XP en donjon arrive pour rendre les instances aussi rentables que les quêtes
WoW Forever 08 octobre 2026

WoW Forever : Un buff de l'XP en donjon arrive pour rendre les instances aussi rentables que les quêtes

Les avis des joueurs de WoW Forever ont été entendus : Blizzard apporte un buff de l'expérience reçus en donjon, sans pour autant sacrifier l'exploration du monde ouvert.
WoW Forever : Le mode arachnophobe, une option à inclure avant la sortie officielle ?
WoW Forever 06 octobre 2026

WoW Forever : Le mode arachnophobe, une option à inclure avant la sortie officielle ?

La bêta de WoW Forever est disponible depuis septembre 2026, et la communauté réclame l'arrivée du mode arachnophobe, une option d'accessibilité bien connue des joueurs de Retail. Si l'idée en séduit beaucoup, elle suscite pourtant de vives réactions sur les réseaux.

commentaire (0)