WoW Forever : Entrée et quêtes du donjon des Excavations aux Paluns
le 12 octobre 2026 à 12h39
WoW Forever accueille plusieurs donjons inédits pour mieux rythmer votre progression, et entre les niveaux 24 et 29 vous avez tout intérêt à faire une halte aux Paluns pour parcourir les Excavations. Quelle que soit votre faction, des quêtes sont disponibles, un gain notable d'expérience à ne pas manquer.
Où se trouve le donjon Excavations : les Paluns ?
L'instance des Excavations est localisée dans la région des Paluns, dans les Royaumes de l'Est. Pour accéder à l'instance, vous devez vous rendre aux coordonnées 54, 65 (en bleu sur la carte) et emprunter le chemin menant vers la montagne à partir de la pierre de rencontre. Vous remarquerez alors le portail d'entrée en 48, 56 (en violet sur la carte).
Les membres de l'Alliance ne devraient rencontrer aucune difficulté pour y aller, d'autant qu'il existe désormais une liaison maritime à Hurlevent conduisant vers Auberdine, et que celle reliant Auberdine à Menethil est toujours disponible. Par contre, les joueurs de la Horde devront marcher plus longtemps, depuis Hillsbrad en passant par Arathi.
Quelles sont les quêtes disponibles dans Excavations : les Paluns ?
Toutes les quêtes pour les Excavations peuvent être acceptées à partir du niveau 24.
Alliance
- Cuir des hautes-terres (suite de Livraison quotidienne) → James Halloran à Menethil.
- Perdu dans les fourrés → Caitlin Grassman à Menethil (vous obtiendrez la suite Cœur tressé dans l'instance).
- Horreurs dans les hautes-terres → suite de quêtes de Rethiel le Gouverneur vert aux Paluns, commençant avec Le Gouverneur vert. N'oubliez pas que ce PNJ est aussi celui qui accorde l'anneau rare.
- À la recherche de Lame-chantante → Dorin Songblade aux Carmines.
- La relique égarée → se récupère sur le boss final des Excavations et accorde Prisme préhistorique, à remettre à Forgefer, après avoir interagi avec le Prospecteur Whelgar aux Excavations de Whelgar aux Paluns.
Horde
- Goûts changeants → Borstan à Orgrimmar.
- Le savoir des anciens → se récupère sur le boss final des Excavations et accorde Écho terrestre, à remettre à Mulgore à Muln Rageterre après avoir interagi avec Bashana Runetotem à Piton-du-Tonnerre.
- Gueule-de-bois → suite qui commence aux Paluns avec l'Agent Traqueur noir, suite de Rumeurs sur les Gueules-de-Dragon à accepter à Arathi à Trépas-d'Orgrim auprès de Zaruk.
Les Excavations : les Paluns se complète relativement rapidement. L'instance vous invite à vous frayer un chemin dans les hautes herbes, et d'affronter diverses bêtes. Crocodiles, raptors, araignées vous barreront la route jusqu'à l'ultime boss, une étape à ne pas manquer durant votre progression pour gagner un maximum d'expérience.
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