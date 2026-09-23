WoW Forever : Comment obtenir l'anneau rare des Paluns ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 septembre 2026 à 12h06
Retrouvez des informations relatives à l'obtention de l'anneau de qualité rare, Racine malveillante, disponible sur WoW Forever dans la zone des Paluns.
WoW Forever : Comment obtenir l'anneau rare des Paluns ?

La bêta de WoW Forever livre les premiers secrets de Classic+, et l'un d'entre eux consiste à tuer une créature spécifique pour recevoir l'anneau bleu Racine malveillante. Nous vous expliquons ici la marche à suivre pour mettre la main dessus.

Comment récupérer l'anneau Racine malveillante sur WoW Forever ?

Si vous avez voyagé dans la zone des Paluns sur WoW Forever, vous avez peut-être croisé la route d'un imposant élémentaire, prénommé Nightveiled Rotheap. Il peut apparaître à plusieurs endroits, par exemple au sud-ouest ou au nord-est des lieux, et vous pouvez l'éliminer en groupe ou en raid. Cette dernière option est à considérer si votre niveau est bas.

nightveiled-rotheap

En terrassant cet adversaire, il vous laissera à coup sûr tomber un objet intitulé Rotheap Innards. Cet exemplaire est unique et ne doit pas être jeté, car il s'agit de votre monnaie d'échange pour obtenir l'anneau Racine malveillante.

Une fois le Rotheap Innards en poche, rendez-vous aux coordonnées 56.2 40.6 pour vous adresser à l'élémentaire Rethiel le Gouverneur vert.

parler-rethiel

Notez que ce dernier est hostile aux membres de la Horde ; seule l'Alliance détient donc ce privilège sur la bêta. Néanmoins, la situation pourrait évoluer avec la sortie officielle de WoW Forever. Cliquez sur la bulle de dialogue indiquant que vous avez quelque chose à lui remettre, et recevez votre anneau rare, Racine malveillante, présentant les statistiques suivantes :

  • +7 Endurance
  • +8 de puissance d'attaque
  • +4 aux soins et aux dégâts magiques

malignant-root  

Obtenir une pièce comme celle-ci pendant la phase de montée en niveau offre un avantage non négligeable. Les anneaux d'une telle qualité sont relativement rares, alors ne faites pas l'impasse sur celui-ci et rendez-vous dans les Paluns pour le récupérer aussi vite que possible. Sur la bêta, il était nécessaire de constituer un groupe de raid pour venir à bout de l'élémentaire au niveau 20, mais cette entreprise sera bien plus aisée sur les serveurs officiels, une fois que vous aurez quelques niveaux de plus.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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