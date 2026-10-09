WoW Forever : Comment invoquer le boss secret du donjon de la Cité de Dalaran ?

Retrouvez la marche à suivre pour invoquer Lyn l'Ignoré sur WoW Forever, le boss secret de la Cité de Dalaran, dans cet article.

Le donjon de la Cité de Dalaran est disponible sur WoW Forever pour les joueurs de niveau 28-33, et vous appelle à porter secours au Kirin Tor qui requiert votre aide pour contrôler entièrement la ville. Plusieurs boss sont à terrasser dans cette instance, mais l'un d'entre eux, Lyn l'Ignoré, ne se montrera que si vous l'invoquez.

Comment invoquer Lyn l'Ignoré dans le donjon de Dalaran sur WoW Forever ?

Pour pouvoir vous mesurer à Lyn l'Ignoré dans la Cité de Dalaran, vous devez d'abord vous rendre dans le Donjon d'Ombrecroc, dans la Forêt des Pins argentés. En éliminant le boss final de l'instance, l'Archimage Arugal, vous serez en mesure de ramasser un livre disposé sur une table : le Tome noir.

Faites ensuite route vers Moulin-de-l'Ambre (Ambermill), toujours dans la Forêt des Pins argentés. Une fois sur place, pénétrez dans le bâtiment principal, l'hôtel de ville. Vous apercevrez au fond un focalisateur de ligne tellurique, prenant la forme d'un cristal bleu.







Il sera situé aux coordonnées 63, 64, juste à côté de l'Archimage Ataeric. Positionnez-vous à cet endroit puis cliquez sur le Tome noir pour le transformer en Tome de Dalaran. Cet objet vous permettra d'invoquer Lyn l'Ignoré, le boss secret du donjon de la Cité de Dalaran.

Où trouver Lyn l'Ignoré ?

Lyn l'Ignoré peut être invoqué dans le donjon de Dalaran, plus précisément dans les égouts, après avoir dépassé Atrexis le Chevalier de la tombe. Juste avant le chemin menant à l'Anomalie arcanique, continuez tout droit et rendez-vous dans la petite pièce au fond.





Ce boss est susceptible de laisser tomber des gants en cuir augmentant la compétence en dépeçage, une dague pour caster ou un bouclier pour tank, améliorant le blocage. N'hésitez donc pas à faire un petit détour par Moulin-de-l'Ambre pour acquérir le Tome de Dalaran si vous avez complété le Donjon d'Ombrecroc, un butin en plus est toujours appréciable durant la montée en niveau.