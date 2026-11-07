WoW Forever : Des joueurs ont atteint le niveau 60 en 3 jours

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 novembre 2026 à 11h44
Ding ! L'aventure WoW Forever commence fort : un petit groupe de joueurs a réussi l'exploit d'accéder au niveau 60 en seulement 3 jours.
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WoW Forever : Des joueurs ont atteint le niveau 60 en 3 jours

WoW Forever est disponible depuis le 5 novembre 2026, et les joueurs ont pris d'assaut les serveurs pour commencer l'aventure Classic+. Alors que beaucoup prennent leur temps et progressent à un rythme normal, d'autres mettent tout en œuvre pour accéder au niveau 60 le plus vite possible. Mission accomplie après seulement quelques jours pour un groupe de 5 joueurs.

Niveau 60 atteint en 52 heures sur WoW Forever

La montée en niveau sur Vanilla est réputée pour ne pas être une mince affaire : atteindre le niveau 60 ne se fait pas en un jour, tant la route est longue. D'une part, la monture n'est disponible qu'à partir du niveau 40, ce qui contraint les joueurs à parcourir le monde à pied, et d'autre part, l'expérience requise à chaque palier est relativement importante. En règle générale, il faut compter plusieurs jours voire des semaines, selon les disponibilités de chacun pour démarrer l'endgame. 

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La sortie de WoW Forever a suscité un grand enthousiasme, et même si Blizzard avait précisé que ce qui comptait avant tout, ce n'était pas la destination mais le voyage, certains ne s'attardent pas : un groupe de 5 joueurs est parvenu au niveau maximal en 52 heures : Jokerd Prime, Burning Speed, Cloud Bells, Lmgd Mmr, Vitochie Gofast, 3 mages, un chaman et un paladin. La clé de leur succès a résidé dans leur capacité à éliminer des groupes de créatures en AOE, grâce à l'Explosion des arcanes des mages.

first-lvl60

Un lancement historique

Contrairement à ce que nous aurions pu penser, le lancement de WoW Forever a été une grande réussite : pas de file d'attente, très peu de bugs, un jeu fluide en dépit d'un nombre colossal de joueurs.

Blizzard a pris la parole à ce sujet sur X dans une publication indiquant qu'il s'agissait du « plus gros lancement de l'histoire », en insistant sur le fait que Classic+ est la version du MMORPG ayant fait revenir le plus grand nombre de joueurs. Le développeur a ensuite remercié chaleureusement la communauté, déjà très investie sur le jeu. Il ne reste plus qu'à confirmer le succès du projet au cours des prochaines mises à jour : rendez-vous en décembre pour découvrir les raids inédits de l'Ascension du mont Hyjal et des Profondeurs des saisons.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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