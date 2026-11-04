WoW Forever : Faut-il préserver le derank ?

Contre toute attente, Blizzard a annulé la plupart des pénalités liées au downranking juste avant la sortie de WoW Forever. Bonne ou mauvaise idée ?

WoW Forever est sur le point d'être lancé officiellement ; Classic+ va ouvrir le 5 novembre en France, et quelques jours avant cette sortie, Blizzard a déployé un ultime patch. Cette mise à jour comprend surtout des équilibrages de classe, des changements au niveau de certains talents, ainsi que quelques corrections de bugs. Toutefois, une ligne que vous n'avez peut-être pas remarquée risque de peser sur le gameplay des healers.

Blizzard fait marche arrière et ne pénalise plus le downranking

La dernière mise à jour de WoW Forever avant sa sortie a secoué la communauté, en raison surtout d'équilibrages inattendus. Or, un point a attiré toute notre attention : Blizzard, qui avait choisi de pénaliser le recours au downranking (derank) sur la bêta a décidé de revenir sur sa position.

Plusieurs talents n'ont plus de pénalité sur leur chance de se déclencher lors du lancement de sorts de rang inférieur. Cette pénalité s'applique toujours au Blizzard des mages. Blizzard conserve une chance réduite de déclencher Arcane Concentration, Frostbite, et Fingers of Frost lors du lancement d'un rang appris plus de 12 niveaux en dessous du niveau actuel du lanceur de sorts.

En effet, pour éviter que cette pratique ne fasse loi, le développeur avait eu l'idée de diminuer les chances de déclenchement de certains talents en faisant appel à des sorts de rang bien inférieurs à son niveau. Il est vrai que cela pourrait se révéler un peu trop puissant entre les mains de certaines classes, à l'instar du prêtre avec Litanie de Lumière, un talent ajouté sur WoW Forever. Ce changement a donc de quoi surprendre, et viendra complexifier le gameplay de plusieurs spécialisations.

Le derank, un casse-tête pour les raccourcis clavier

Si une partie des joueurs de Vanilla Classic sont habitués à composer avec le derank, d'autres ont vécu la sortie de Wotlk comme une véritable libération : le coût des sorts étaient alors définis selon un pourcentage de mana, rendant le recours à des rangs inférieurs inutile. Ainsi, cet ajout avait fluidifié le gameplay, et évité bien des contrariétés aux classes destinées à soigner.

Si vous incarnez par exemple un prêtre sur Vanilla et que vous avez pour ambition de bien performer en raid, ce qui exige une bonne gestion du mana et donc une nécessité de faire appel au downranking, alors vous risquez d'avoir l'impression de pianoter plus que de jouer. Contrairement au paladin sacré qui ne bénéficiait que de peu de sorts de soins et qui se voyait rembourser du mana à chaque soin critique, et qui n'avait de fait, pas vraiment besoin de derank, le prêtre dispose d'un nombre important de compétences coûteuses.

Ainsi, de nombreux prêtres utilisaient, en plus des rangs maximaux, des rangs inférieurs pour la prière de soins, la rénovation, les soins rapides et les soins supérieurs. Combinez cela à toutes les autres compétences, offensives ou de soutien, et vous vous retrouvez rapidement à devoir faire preuve de créativité pour pouvoir attribuer des raccourcis clavier à chacune d'entre elles.

Conserver l'esprit de Classic ou se moderniser ?

La grande question que nous pouvons nous poser est la suivante : le derank contribue-t-il à préserver l'esprit de Classic, ou au contraire, fait-il partie de ces aspects pesants qu'il faut corriger ? En ajoutant des sorts et talents supplémentaires destinés à renforcer l'identité des classes, Blizzard a déjà prouvé être ouvert à une certaine modernisation du jeu.

Serait-ce alors si dramatique d'apporter des améliorations supplémentaires, à l'instar d'une pénalité de downranking ou même, une réduction du coût en mana des buffs ? Il est difficile de répondre à cela, tant les avis peuvent diverger, et tant certains se montrent très conservateurs. Néanmoins, puisque le développeur avait déjà songé à un changement de fond, il se pourrait que l'idée revienne sur le tapis après quelques semaines de jeu, suivant les retours des joueurs. Quoi qu'il en soit, le débat est à présent lancé ; n'hésitez pas à partager votre avis sur la question en commentaire.