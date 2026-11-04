WoW Forever : Fini le loot facile, vos sets de classe se mériteront sur le terrain

Pour décrocher leurs ensembles de classe sur WoW Forever, les joueurs devront retrousser leurs manches. Blizzard revoit la formule des jetons de set au niveau 60 en y intégrant des suites de quêtes inédites.

L'expérience WoW Forever s'annonce mouvementée, et ce, dès les premiers niveaux. Avec des centaines de quêtes supplémentaires, de nouvelles zones et des donjons inédits, le pexing sera marqué par l'exploration et la découverte de lieux inconnus sur une version de Vanilla. Une fois niveau 60, vous serez invité à parcourir en premier lieu les raids des Profondeurs des saisons et de l'Ascension du mont Hyjal. Vaincre les boss sera l'occasion de récupérer vos ensembles de classe, mais le développeur a révélé une grande nouveauté en la matière : obtenir son set ne se fera pas sans effort.

Les ensembles de classe seront reçus après complétion d'une suite de quêtes sur WoW Forever

Dans la vidéo de présentation Forever Launch, la question des raids et de ce à quoi il faut s'attendre a été abordée par Blizzard, et plus particulièrement, la collecte des ensembles de classe. Contrairement à ce que le développeur nous a habitué, les pièces ne seront pas reçues tout de suite après avoir looté un jeton. Une série de quêtes devra être complétée pour mettre la main sur l'équipement, et elle risque de ne pas être de tout repos : certaines missions nécessiteront un groupe.

Vainquez les boss de raid et vous pourrez réclamer des récompenses qui dépassent de loin tout ce que vous avez croisé jusqu'à présent. Obtenez un jeton de Tier et vous débloquerez une nouvelle aventure, que ce soit pour vous ou pour tout autre allié assez chanceux pour réclamer son dû. Avec ces récompenses, vous devrez découvrir comment démarrer une quête qui permettra à un aventurier d'obtenir une pièce de Tier - l'un des meilleurs objets qu'un joueur puisse acquérir pour sa classe. Tout comme pour les donjons et les raids, vous ne pourrez pas accomplir ces quêtes entièrement en solo. Restez donc en contact étroit avec vos compagnons d'aventure afin de pouvoir tous atteindre de nouveaux sommets de puissance.

Une déclaration qui interroge

Si obtenir son ensemble sera plus difficile qu'à l'ordinaire, cela peut laisser penser que les sets apporteront une véritable bonus de puissance, bien plus que sur Vanilla Classic. Blizzard semble décidé à ce que les joueurs s'investissent dans le monde ouvert et trouvent un réel intérêt à parcourir les raids régulièrement, une bonne chose pour l'expérience, à condition bien sûr que le jeu en vaille la chandelle. Le développeur a-t-il là sous-entendu que les ensembles de classe deviendront incontournables pour toutes les spécialisations ? Nous ne pouvons malheureusement qu'émettre des hypothèses à l'heure actuelle, étant donné que les données relatives aux butins de raid sont très bien cachées par Blizzard.

Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle mécanique d'obtention des sets de classe via des suites de quêtes en groupe renforce l'aspect communautaire et l'immersion. Reste désormais à voir si les statistiques et bonus de ces équipements justifieront pleinement les efforts requis par les joueurs.