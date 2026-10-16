WoW Forever : Blizzard simplifie la gestion des buffs de raid

Blizzard revoit le fonctionnement des buffs et totems emblématiques sur la bêta de WoW Forever en les étendant à tout le raid, même si quelques ajustements restent attendus.

WoW Forever va sortir au mois de novembre 2026, et permettra à la communauté Classic de découvrir un autre Azeroth. En plus d'introduire des zones et instances inédites, Blizzard revoit le gameplay de toutes les classes et spécialisations avec l'ajout de talents et de compétences. Ainsi, il sera enfin pertinent de prêtre ombre ou druide équilibre. D'ailleurs, la Horde pourra bénéficier des paladins, et l'Alliance des chamans, ce qui a suscité quelques questionnements au sein de la communauté : la répartition des groupes risque-t-elle de devenir un véritable casse-tête ? Le développeur a répondu à cela avec le patch du 16 octobre de la bêta.

De nombreux buffs de classe bénéficient désormais au raid sur WoW Forever

Ceux qui ont déjà joué sur Classic le savent : avoir par exemple un boomie dans son groupe en étant caster offre un avantage certain pour bien performer en raid, car sa présence accorde davantage de chances de coup critique avec les sorts. La plupart des buffs de ce type sont habituellement liés au groupe et non au raid, ce qui provoque parfois des conflits au sein des guildes : qui aura droit au boomie ce soir ? Pour éviter des tensions et améliorer votre confort, Blizzard a jugé bon de lier au raid les buffs suivants :

Les DPS en mêlée seront ainsi soulagés de savoir qu'ils auront quoi qu'il arrive leur Furie-des-vents, mais le développeur n'est peut-être pas allé encore assez loin dans cette direction. Cette amélioration de vie n'est pas la seule à avoir été implantée avec le dernier patch de la bêta de WoW Forever. Blizzard a aussi proposé des équilibrages des raciaux, que nous vous invitons à consulter par ici.

Comment améliorer davantage les choses ?

Si le problème des chamans ou des druides est résolu, les auras de paladin ne sont pas concernées par ce changement, tout comme la régénération du mana offerte par le prêtre ombre. Casters et healers pourraient ainsi entrer en conflit, si bien que d'autres ajustements sont attendus par les joueurs à ce niveau. En plus de cela, les buffs classiques, par exemple l'intelligence des mages ou l'endurance du prêtre, doivent encore être appliqués groupe par groupe. Il pourrait être appréciable de faire économiser du temps et du mana aux joueurs en octroyant ces buffs directement au raid entier.

Les problématiques liées à la répartition des classes dans chaque groupe génèrent en outre des contraintes pour le prêtre heal. Alors que le druide pourra incanter sa Croissance sauvage où bon lui semble, de la même façon que le paladin avec son Vigile de Lumière, la Prière de soins du prêtre est toujours cantonnée à son propre groupe. Ce sort n'a donc que peu d'intérêt dans la plupart des scénarios, d'autant que Blizzard n'a pas offert l'emblématique Cercle de soins à cette classe.

Espérons à présent que le développeur ne s'arrête pas en si bonne voie, et continue de proposer des améliorations pour fluidifier le gameplay sur WoW Forever.