WoW Forever : Blizzard rééquilibre le PvP et bouscule la méta de la Vallée d'Alterac

Blizzard revoit à la hausse les gains d'Honneur dans tous les champs de bataille de WoW Forever. Une décision qui met fin à la méta rush de la Vallée d'Alterac, mais qui relance le débat pour les joueurs solo.

Sur Vanilla Classic, franchir les rangs du système d'honneur PvP était une entreprise éprouvante, surtout si vous visiez les plus hauts. La constitution de groupes dits « premade » était sans doute la meilleure option pour gagner vite et maximiser ses gains d'honneur, à condition de composer avec des joueurs compétents. L'alternative la plus populaire consistait à enchaîner le champ de bataille de la Vallée d'Alterac, réputé pour offrir davantage d'honneur que les autres en solo ou petits groupes. Les choses vont changer sur WoW Forever.

La méta de la Vallée d'Alterac, le meilleur rapport temps/gains d'honneur de Vanilla Classic

Souvenez-vous. Sur Vanilla Classic, disputer un maximum de fois la Vallée d'Alterac incarnait l'option la plus rentable en termes de gains d'honneur. Même si ce champ de bataille paraissait long au premier abord et en raison de son format 40 VS 40, la réalité était toute autre. La stratégie la plus plébiscitée consistait à rush Drek'Thar ou Vanndar, sans ne vraiment tenir compte de la défense ou des objectifs intermédiaires (à l'exception de quelques tours). Ainsi, la Vallée d'Alterac pouvait se conclure en quelques minutes, tout en vous faisant remporter plus d'honneur que les autres champs de bataille, même en perdant.

Tous les champs de bataille se vaudront sur WoW Forever

Dans le dernier épisode du podcast WoW Forever, les développeurs Josh Greenfield et Tim Jones ont annoncé qu'ils allaient ajuster les gains d'honneur dans tous les champs de bataille pour contrer la méta.

Nous avons fait de grands efforts pour faire en sorte que la Vallée d'Alterac soit probablement un peu moins lucrative en termes de gains d'Honneur, mais nous avons considérablement augmenté la rentabilité de tous nos autres champs de bataille. Nous voulons que le temps que vous passez au Goulet des Chanteguerres, au Bassin d'Arathi et aux Îles des Sombrelances vous semble rentable, et qu'il soit agréable d'alterner entre ces différentes options.

La revalorisation des autres champs de bataille devrait ainsi vous permettre de parcourir ceux que vous préférez, et de profiter comme il se doit de celui à l'affiche au cours de chaque semaine.

Cependant, ce rééquilibrage soulève une vraie question quant à l'expérience des joueurs solo. Si le rush AV autorisait à n'importe qui de cumuler de l'honneur de manière passive, les champs de bataille à plus petit format pardonnent beaucoup moins le manque d'organisation. Reste désormais à voir si cette décision parviendra à dynamiser durablement le PvP de WoW Forever ou si elle finira par rendre la constitution de premades incontournable pour espérer gravir les rangs.