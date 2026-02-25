WoW TBC : Karazhan n'offrirait aucun challenge selon les joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 février 2026 à 11h00
Les raids de WoW Classic TBC sur les serveurs anniversaire seraient-ils trop faciles ? Les joueurs se plaignent massivement de Karazhan quelques jours après le déploiement de l'instance.
WoW TBC : Karazhan n'offrirait aucun challenge selon les joueurs
En novembre 2025, Blizzard annonçait que les raids de WoW Classic TBC sur les serveurs anniversaire seraient déployés en version post-nerf. Nous nous étions alors demandé si cette décision n'aurait pas pour effet de faire fuir les joueurs, et le sujet est de nouveau d'actualité quelques jours après l'ouverture de Karazhan.

Karazhan se complète sans effort sur WoW TBC anniversaire

Il fallait s'y attendre : malgré l'enthousiasme des joueurs à revivre l'une de leurs extensions favorites de WoW, The Burning Crusade, les premiers raids ne tiennent pas leurs promesses. Gruul, Magtheridon, et surtout, Karazhan, ont été nettoyés par des centaines de groupes dès leur sortie, en témoignent les données du site WarcraftLogs. La raison à cela n'est autre que la prise de position de Blizzard concernant la progression sur les serveurs anniversaire, car tous les raids sont immédiatement disponibles en version post-nerf, c'est-à-dire comme si vous les parcouriez à l'époque une phase après leur sortie.

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Concrètement, cela équivaut dans le pire des cas à des réductions de points de vie des boss allant jusqu'à 40 %, ce qui trivialise significativement le contenu. Certains apprécient l'atmosphère détendue offerte par ce changement, mais beaucoup inondent Reddit de publications pour s'en plaindre.

Everything died first day first raid, what now?
by u/Altruistic_North_4 in classicwowtbc

Nombreux sont ceux qui estiment que Karazhan s'apparente à un donjon en mode normal et qu'ainsi, les instances héroïques sont plus difficiles que le raid. Les wipes sont peu fréquents, et les boss tombent comme des mouches, comme s'ils n'étaient que des « loot piñata ». Moins de deux heures suffisent à terminer Karazhan pour la plupart, et la situation ne va pas s'améliorer avec SSC et TK en phase 2, puisque le même schéma se répétera...

Un revirement possible ?

La décision de Blizzard est donc pointée du doigt, la majorité semblant regretter amèrement d'avoir été privée du plaisir de la progression, et de ne rencontrer aucun défi. Se rediriger vers la version moderne de WoW n'est pas une solution : TBC est une extension populaire que beaucoup auraient aimé revivre comme autrefois, et si la population des serveurs anniversaire se réduisait drastiquement pour cette raison, cette version du jeu serait condamnée à mourir à petit feu.

kara-wow
Pour l'instant, le développeur n'a pas pris la parole à ce sujet. Une réaction est espérée par les nombreux joueurs déçus. Nous émettons toutefois l'hypothèse que rien ne changera : le calendrier de TBC est fixé depuis longtemps, si bien qu'il semble peu probable que Blizzard révise l'ensemble de la feuille de route pour accorder une période de progression plus conséquente. L'espoir est cependant toujours permis au regard des plaintes massives, et vous, regrettez-vous la difficulté actuelle des raids de TBC anniversaire ?
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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