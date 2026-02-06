WoW TBC : Comment compléter l'accès au raid de Karazhan ?



le 06 février 2026 à 12h30 Publié par Amandine Paccou le 06 février 2026 à 12h30

WoW TBC est sorti sur les serveurs anniversaire Classic en février 2026, et pour pouvoir parcourir le raid de Karazhan, il est obligatoire de terminer la suite de quêtes d'accès.