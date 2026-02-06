WoW TBC : Comment compléter l'accès au raid de Karazhan ?

WoW TBC est sorti sur les serveurs anniversaire Classic en février 2026, et pour pouvoir parcourir le raid de Karazhan, il est obligatoire de terminer la suite de quêtes d'accès.
Dès le 20 février 2026, les joueurs de WoW Classic
TBC anniversaire pourront redécouvrir le raid de Karazhan, à condition d'avoir au préalable validé leur accès. Afin de vous aider, nous vous résumons ici les étapes de la quête d'accès à Karazhan
.
Comment obtenir la clé d'accès au raid de Karazhan sur WoW TBC ?
WoW TBC
est disponible sur les serveurs anniversaire de Classic, et beaucoup ont sans tarder commencé leur montée en niveau jusqu'au 70. Or, pour gagner du temps plus tard, nous vous recommandons d'inclure dans votre parcours la quête d'accès à Karazhan.
1- Rendez-vous à Karazhan
Pour démarrer votre accès à Karazhan, obtenez la quête L'archimage Alturus
à Shattrath à partir du niveau 68
, qui vous enverra au Défile de Deuillevent, devant l'entrée du raid.
L'Archimage vous confiera deux missions : Troubles arcaniques
et L'agitation des sans-repos
. Ces deux tâches sont à compléter sur place, en s'infiltrant dans les caves à proximité (entrées : 48.6, 78.8 et 47.7, 78.3).
2- Entretien avec l'Archimage Cédric
Une fois que vous aurez terminé, vous devrez vous diriger vers les Montagnes d'Alterac, pour interagir cette fois avec l'Archimage Cédric. Il vous donnera un rapport à remettre à Shattrath à travers le quête Khadgar
.
3- Collecter les fragments de la clé
Khadgar, localisé au centre de la terrasse de la Lumière dans la capitale, vous remettra dans un premier temps L'entrée de Karazhan
. Concrètement, vous devrez vous rendre dans le donjon du Labyrinthe des Ombres à Auchindoun. Notez que pour pouvoir entrer dans l'instance, il est nécessaire d'avoir d'abord la clé, qui se récupère dans les Salles des Sethekk en éliminant le dernier boss. Lorsque vous serez dans le Labyrinthe, votre mission sera de vaincre Murmur pour cliquer sur une jarre à gauche du boss. Un Marcheur du vide fera son apparition, tuez-le pour récupérer le premier fragment.
Retournez auprès de Khadgar pour valider cette quête et accepter Le deuxième et le troisième fragments
. Vous les obtiendrez également dans des donjons, après avoir cliqué sur un objet invoquant une créature (qu'il faudra donc éliminer pour les looter) :
- Le Deuxième fragment de la clé est à proximité de l'entrée dans le Caveau de la vapeur (The Steamvault), dans l'eau, en sautant aux coordonnées 53, 24.
- Le Troisième fragment de la clé peut être reçu dans l'Alcatraz, dans la salle suivant des Marcheurs du néant, après le premier boss. Une monture volante est indispensable pour accéder à cette instance.
Remettez les fragments à Khadgar, et acceptez Le toucher du maître
.
Direction les Grottes du temps
La dernière étape de l'accès à Karazhan
se déroule dans les Grottes du temps à Tanaris, plus précisément dans le donjon du Noir marécage (The Black Morass)
. Pour pouvoir le parcourir, il faut d'abord terminer la quête d'introduction (l'escorte), puis compléter les Contreforts de Hautebrande d'antan. Medivh vous remettra la clé de Karazhan
(La clé du maître
) à la fin de l'instance du Noir marécage.
Il ne vous restera qu'à montrer cette clé à Khadgar, et à vous rendre dans Karazhan
à partir du 20 février. Vous y récupérerez des butins épiques variés, des parties de votre T4, ainsi que de la réputation avec L'Œil pourpre.
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