WoW TBC Classic Classic : Les raids sortiront en version post-nerf, une décision qui pourrait faire fuir les joueurs ?



le 20 novembre 2025 à 11h12 Publié par Amandine Paccou le 20 novembre 2025 à 11h12

WoW TBC sur les serveurs anniversaire Classic ne sera sans doute pas aussi amusant qu'auparavant : les raids sortiront en version post-nerf, et cela en rebute déjà plus d'un.