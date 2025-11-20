WoW TBC Classic Classic : Les raids sortiront en version post-nerf, une décision qui pourrait faire fuir les joueurs ?

WoW TBC sur les serveurs anniversaire Classic ne sera sans doute pas aussi amusant qu'auparavant : les raids sortiront en version post-nerf, et cela en rebute déjà plus d'un.
En novembre 2025, Blizzard a dévoilé la date de sortie de la mise à jour de prélancement
de The Burning Crusade sur les royaumes anniversaire de WoW Classic
, tout en indiquant que des changements seront apportés et testés d'abord sur le PTR
. Vous pouvez ainsi vous attendre à voir le taux de réapparition de la terocône augmenter, ou à ce que les effets de Furie sanguinaire soient liés au raid, et non plus au groupe. Néanmoins, le développeur a également précisé que les raids seront déployés suivant leur version post-nerf, ce qui contrarie une partie importante de la communauté.
Le déploiement des raids en leur version post-nerf sur WoW TBC Classic Classic contrarie les joueurs
Sur WoW
TBC, tous les raids avaient fait l'objet d'un nerf plusieurs semaines après leur sortie, de façon à ce que les guildes les moins performantes puissent elles aussi venir à bout d'adversaires coriaces, tels que Dame Vashj dans SSC, ou encore Kael'thas dans le donjon de la tempête. Il est vrai que certains boss donnaient parfois du fil à retordre aux joueurs, c'est pourquoi chacune des instances de l'extension fonctionnait suivant ce système.
La version de The Burning Crusade sur les serveurs anniversaire ne passera pas par cette étape, puisque tous les raids seront lancés dans leur version post-nerf.
Cela signifie que la progression sera bien plus simple qu'auparavant, et cela n'enchante pas vraiment certains joueurs, qui regrettent que le challenge leur soit retiré d'entrée.
Posts from the classicwow
community on Reddit
Il est difficile de dire s'ils sont majoritaires, mais la multiplication des publications Reddit commentant la situation nous laisse penser que le développeur aurait commis là une erreur de taille.
Reminder of how much easier post-nerf trash and bosses are in SSC and TK
byu/julian88888888 inclassicwow
Un joueur a tenu à rappeler l'ampleur des nerfs, et nous constatons ainsi que la réduction des points de vie des boss dépasse parfois les 40 %, ce qui trivialise le contenu. Ajoutons à cela le fait que les joueurs connaissent mieux les stratégies qu'autrefois, TBC Classic Classic risque alors de ne proposer que des « piñatas »
, c'est-à-dire des combats durant lesquels il suffit simplement de taper pour récupérer des butins, sans ne jouer véritablement les mécaniques.
Si les phases de TBC anniversaire
ne sont pas raccourcies, la communauté pourrait en plus rapidement trouver le temps long, tout en ne retrouvant pas la satisfaction éprouvée il y a quelques années, après avoir vaincu des boss emblématiques comme Illidan. La décision de Blizzard est là plus que discutable, mais l'espoir est toujours permis. Les raids seront d'abord testés sur le PTR, et le prépatch ne sortira qu'en janvier 2026. Un revirement est ainsi possible, surtout si le développeur écoute l'avis des joueurs.
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