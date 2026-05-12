WoW TBC : Accès SSC, comment le débloquer ? (Caverne du sanctuaire du Serpent)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mai 2026 à 17h36
Retrouvez les étapes à suivre pour obtenir l'accès au raid de la Caverne du sanctuaire du Serpent (SSC) sur WoW TBC dans cet article.
WoW TBC : Accès SSC, comment le débloquer ? (Caverne du sanctuaire du Serpent)

Les serveurs anniversaire de WoW Classic TBC vont entamer leur seconde phase en mai 2026, ce qui permettra aux joueurs de pénétrer dans les raids du Donjon de la Tempête (TK) et de la Caverne du sanctuaire du Serpent (SSC). Or, pour ce faire, il est indispensable de compléter des quêtes pour entrer dans ces instances, c'est pourquoi nous vous résumons ici comment débloquer l'accès à SSC.

Prérequis pour l'accès SSC

Avant d'entreprendre la suite de quêtes de la Caverne du sanctuaire du Serpent sur WoW TBC, vous devez d'abord avoir rempli 3 prérequis :

  • avoir terminé l'accès à Karazhan ;
  • être Honoré auprès de la faction de l'Œil pourpre (celle de Karazhan);
  • avoir déverrouillé les donjons héroïques du Réservoir de Glisseroc en atteignant le palier Révéré avec l'Expédition cénarienne.

Les étapes de l'accès à SSC sur WoW TBC

1- Les enclos aux esclaves

Si vous avez complété les prérequis listés ci-dessus, votre premier objectif sera d'aller dans le donjon de Slave Pens (Les enclos aux esclaves) en mode héroïque et d'y vaincre le premier boss, Mennu le Traître. Non loin de lui, Skar'this l'Hérétique vous confiera la quête Le casse-tête de Kar'desh. Cette mission consiste à récupérer deux objets : la chevalière terrestre et la chevalière flamboyante.

skarthis-lhérétique  

2- La chevalière terrestre

La Chevalière terrestre est relativement aisée à acquérir, puisqu'il vous suffit de vous rendre dans le Repaire de Gruul, de vaincre Gruul, et de ramasser son cadavre.

gruul

3- La chevalière flamboyante

La Chevalière flamboyante peut être obtenue dans le raid de Karazhan, plus précisément sur le boss Plaie-de-nuit. Éliminez-le pour le looter, et recevoir la chevalière. Notez qu'il est indispensable de disposer de l'Urne noircie pour invoquer le dragon.

nightbane

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4- La Marque de Vashj

Enfin, il ne vous restera qu'à retourner dans Les enclos aux esclaves pour remettre les chevalières à Skar'this l'Hérétique. Le naga lancera alors le sort de la Marque de Vashj, qui vous autorise à entrer dans le raid de SSC.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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