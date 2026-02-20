WoW TBC : Comment invoquer Plaie-de-nuit dans Karazhan ?

Retrouvez la marche à suivre pour invoquer Plaie-de-nuit dans le raid de Karazhan sur WoW The Burning Crusade.
Le raid à 10 de Karazhan est disponible sur les serveurs anniversaire de WoW Classic
TBC, permettant aux joueurs de commencer à récupérer leur ensemble T14, et surtout, de s'imprégner de nouveau de l'ambiance si particulière de l'instance. Or, vous avez peut-être oublié qu'un boss, Plaie-de-nuit (Nightbane)
, nécessite d'avoir complété quelques prérequis pour se montrer. Afin de vous aider à affronter le dragon, nous vous indiquons ici comment invoquer Plaie-de-nuit
.
Suite de quêtes d'invocation de Plaie-de-nuit, les étapes
Une fois votre accès pour Karazhan
complété sur WoW TBC
, vous devriez avoir être proche du palier de réputation Honoré avec la faction de L'Œil pourpre. Votre premier objectif sera de passer Honoré
, en éliminant par exemple des créatures aux alentours du raid, ou dans Karazhan. Lorsque vous aurez réussi, une série de quêtes deviendra disponible, Le journal de Medivh,
à récupérer auprès de l'Archimage Alturus
, le PNJ localisé à l'entrée de l'instance.
Nous vous recommandons vivement d'accepter la première quête avant votre entrée à Karazhan. En effet, à un moment donné, vous devrez éliminer l'Ombre d'Aran, après avoir interagi avec des PNJ dans la bibliothèque.
Vous serez ainsi autorisé à invoquer Nightbane
à chaque Karazhan, et recevrez en plus une gemme épique au choix parmi trois possibilités. Votre première sortie dans ce raid sera sans doute alors quelque peu contrariée par ce rituel, mais le jeu en vaut la chandelle puisque même sans laisser tomber de jetons d'ensemble, ce boss offre des hors set alléchants en ce début d'extension.
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