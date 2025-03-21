WoW SoD : Un second PTR est disponible et dévoile le contenu de Nouvelle-Avalon

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 mars 2025 à 12h58
La ville de Nouvelle-Avalon sera bientôt disponible sur WoW SoD. L'ouverture d'un second PTR a permis d'en apprendre davantage à ce sujet.
WoW SoD : Un second PTR est disponible et dévoile le contenu de Nouvelle-Avalon
Une seconde version du PTR de la P8 de WoW SoD est sortie le 21 mars 2025, permettant cette fois de tester le contenu lié à l'Enclave Écarlate.

Le PTR de la P8 vous permet de découvrir le contenu relatif à Nouvelle-Avalon

Dans une publication relative à la mise à jour du PTR de la P8 de WoW SoD, Blizzard a d'abord averti les joueurs que la quête Activités écarlates introduite en P7 devait être complétée puisqu'elle déverrouillera le contenu de la P8 une fois qu'elle sera sortie. Pour ce faire, rendez-vous auprès de Leonid Bartholomew le Révéré à la Chapelle de l'Espoir de la Lumière. Ce PNJ vous octroiera à partir du 9 avril la quête « Unrest at Tyr's Hand », se divisant en plusieurs suites de quêtes liées au contenu de l'Enclave Écarlate.

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Elle mènera également directement au contenu de la Nouvelle-Avalon, et une fois les joueurs ayant terminé « Gathering Intelligence », ils auront accès au système de déguisement écarlate. En effet, il sera impératif de revêtir une nouvelle apparence pour pénétrer dans la ville et bénéficier de services divers comme un hôtel des ventes neutre, un laboratoire d'alchimie et une banque.

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De nouvelles recettes pour plusieurs métiers seront disponibles : 8 pour les professions de crafting d'armures, quelques recettes de cuisine, d'enchantement et des sacs. Les plans pourront s'apprendre soit par l'intermédiaire des locaux, soit dans le raid de l'Enclave Écarlate, et seront liés quand équipés. Vous recevrez aussi une Insigne écarlate, qui vous sera utile à la fabrication d'équipements pour vous fondre parmi les habitants de Nouvelle-Avalon.

Une quête hebdomadaire sera également accessible en interagissant avec le PNJ Bryon Steelblade, et celle-ci sera à compléter pour obtenir une boîte spéciale, « Scarlet Junkbox », contenant :
  • Des Réaux de Terremine ternis (dont la limite sera d'ailleurs portée à 250 au lieu de 150)
  • Des matériaux d'artisanat
  • Un « Crusader's Chalice », échangeable contre de l'équipement (ensembles de la phase)
Les sets de la P8 pourront néanmoins être acquis en récupérant des jetons dans le raid. Toutes ces nouveautés sont en phase de tests à l'heure actuelle, et deviendront disponibles lorsque la P8 ouvrira ses portes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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