WoW Classic : Où trouver un Laboratoire d'alchimie (Alchemy Lab) ?

Retrouvez des informations relatives à la localisation des Laboratoires d'alchimie sur WoW Classic et SoD dans cet article.
Tous les alchimistes de WoW Classic
ou SoD ont eu la surprise de constater qu'il n'était pas possible de concocter des Flacons dans une capitale, au contraire de l'ensemble des élixirs et potions du jeu. En effet, la préparation des consommables les plus puissants de Vanilla ne peut se faire qu'à l'aide d'un Laboratoire d'alchimie (Alchemy Lab)
, situé dans des lieux bien précis.
Où sont localisés les Laboratoires d'alchimie pour crafter des Flacons sur WoW Classic ?
Si vous êtes alchimiste
sur WoW Classic ou SoD
et que vous avez en votre possession suffisamment de lotus noirs et de plantes nécessaires à la préparation des Flacons
, vous avez sans doute remarqué qu'il vous était demandé de vous rendre à un Laboratoire d'alchimie
pour y parvenir.
Pour en trouver, seulement deux solutions s'offrent à vous. La première consiste à faire route vers le donjon de Scholomance
, dans la salle abritant Ras Murmegivre. Pour ce faire, vous devrez impérativement vaincre d'abord Cliquettripes pour récupérer la Clé de la Chambre des visions, qui vous permettra d'ouvrir la porte menant à Vectus puis à Ras.
Le Laboratoire d'alchimie sera situé sur votre droite en entrant sur les lieux. Venir à Scholomance exige de trouver un groupe et de nettoyer une partie de l'instance, ce qui peut se révéler fastidieux. Fort heureusement, une seconde option existe une fois que le raid du Repaire de l'Aile-Noire est disponible.
En effet, plusieurs tables d'alchimie sont disposées dans BWL
, dans la salle dans laquelle réside le quatrième boss de l'instance, Gueule-de-feu (Firemaw).
Néanmoins, il faut avoir terminé le raid du Repaire de l'Aile-Noire pour s'y rendre, ou emmener sur soi les composants en participant à cette instance. Vous pouvez toutefois prendre l'ID d'un autre joueur, en veillant à ce que le raid ait été nettoyé plusieurs heures auparavant, vous évitant ainsi de croiser le chemin des dragonnets placés dans les salles entre Vaelastrasz le Corrompu et le Seigneur des couvées Lashlayer (Suppression Room).
Notez que sur SoD,
les nouveaux Flacons disponibles dans Ahn'Qiraj exigent également d'avoir recours à un Laboratoire d'alchimie
, ainsi qu'à une pierre philosophale. Toutefois, depuis la P8, il est possible de trouver un laboratoire d'alchimie
à Nouvelle-Avalon
dans les Maleterres de l'Est.
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