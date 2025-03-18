WoW SoD : Quelle est la date de sortie de la P8 et du raid de l'Enclave Écarlate ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la P8 de WoW SoD dans cet article.
Un nouveau chapitre va s'ouvrir sur WoW
SoD, et les joueurs pourront bientôt découvrir un raid totalement inédit sur une version de Vanilla, l'Enclave Écarlate. Afin de vous aider à bien vous organiser en prévision de ce lancement, nous vous indiquons ici la date de sortie de la P8
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Quand la P8 de WoW SoD sera disponible ?
Depuis l'annonce de l'ajout d'un nouveau raid sur WoW SoD
, les joueurs s'impatientent d'en apprendre plus sur ce qui les attend avec l'Enclave Écarlate. Après le déploiement d'un PTR en mars 2025, Blizzard a annoncé que la date de sortie de la P8 a été fixée au 8 avril 2025 (donc le mercredi 9 en Europe), et que l'Enclave Écarlate ouvrira le jeudi 10 avril à 22 heures en France
.
- 8 avril : contenu en extérieur inédit, contenu lié aux métiers à la Nouvelle-Avalon et contenu de quête lié à l'enclave Écarlate.
- 10 avril : raid de l'Enclave Écarlate et suite de quêtes d'arme légendaire disponibles à 22 h (heure de Paris).
Naxxramas n'aurait ainsi duré que deux mois, alors hâtez-vous de récupérer vos derniers BIS avant de vivre une expérience qui s'annonce prometteuse. En effet, dès que la P8 ouvrira, vous pourrez vous infiltrer dans la ville de la Nouvelle-Avalon
, vraisemblablement pour monter votre réputation avec une nouvelle faction accordant divers butins, comme des recettes. Des données dataminées ont d'ailleurs mis en lumière la possibilité de bénéficier de festins et autres plats à concocter si vous êtes un cuisinier chevronné.
L'ajout d'une nouvelle arme légendaire
a été confirmé par Blizzard ; chasseur, paladin, guerrier, préparez-vous à vous lancer dans une quête épique pour récupérer Porte-cendres corrompue
, bien qu'aucun détail supplémentaire sur son obtention n'a été communiqué pour l'instant.
Enfin, tous les joueurs devront combattre le mal s'étant emparé de la Main de Tyr à travers l'Enclave Écarlate en affrontant 8 boss, et obtenir de nouveaux ensembles composés de 8 parties dès le 10 avril. Pour en savoir plus, consultez la liste des bonus de set de la P8 dans notre article
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