WoW SoD : Les bonus des ensembles de la P8 pour toutes les classes, les détails



modifié le 28 mars 2025 à 10h52 Publié par Amandine Paccou modifié le 28 mars 2025 à 10h52

Le raid inédit de Scarlet Enclave arrive sur WoW SoD en P8, et de nouveaux ensembles vous attendent. Retrouvez les bonus pour toutes les spécialisations dans cet article.