WoW SoD : Les bonus des ensembles de la P8 pour toutes les classes, les détails

Le raid inédit de Scarlet Enclave arrive sur WoW SoD en P8, et de nouveaux ensembles vous attendent. Retrouvez les bonus pour toutes les spécialisations dans cet article.
La phase 8 de WoW
SoD introduira un raid totalement inédit sur une version de Vanilla, Scarlet Enclave, et les joueurs pourront y récupérer de nouveaux ensembles présentant 3 effets. Grâce au lancement du PTR, les datamineurs ont pu repérer la nature des bonus des sets de la P8 pour toutes les classes et spécialisations.
Les bonus d'ensembles T3.5 pour chaque classe et spécialisation en P8 de WoW SoD
Druide
Équilibre
Farouche
- (2) Set : Votre sort Feu stellaire inflige 20 % de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par votre Éclat lunaire, et votre sort Colère inflige 20 % de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par votre Éclat solaire.
- (4) Set : Votre Éruption stellaire augmente désormais les dégâts de vos 2 prochains sorts Feu stellaire.
- (6) Set : Chaque fois que votre Éclat solaire inflige des dégâts périodiques, votre prochain sort Colère inflige 20 % de dégâts supplémentaires, cumulable jusqu'à 5 fois. Chaque fois que votre Éclat lunaire inflige des dégâts périodiques, votre prochain sort Feu stellaire inflige 20 % de dégâts supplémentaires, cumulable jusqu'à 5 fois. Ces bonus ne s'appliquent pas à Éruption stellaire.
Tank
- (2) Set : Vous gagnez 2 points d'énergie chaque fois que Griffure ou Déchirure inflige des dégâts périodiques.
- (4) Set : Multiplie par 2,0 le bonus aux dégâts de Fureur du tigre.
- (6) Set : Vos coups de grâce ont 20 % de chances par point de combo dépensé de déclencher Idées claires et de prolonger la durée de votre Fureur du tigre active de 6 s.
Heal
- (2) Set : Vos coups critiques en mêlée en forme d'ours ou d'ours redoutable vous confèrent un bouclier qui dure jusqu'à annulation et qui absorbe des dégâts physiques pour un montant égal à 25 % de votre puissance d'attaque lors de la prochaine attaque physique subie. Cumulable jusqu'à 0 fois.
- (4) Set : Augmente la durée de votre technique Berserk de 15 s.
- (6) Set : Vous gagnez 30 % de vitesse d'attaque bonus pendant 10 sec chaque fois que vous infligez un coup coup critique.
- (2) Set : Chaque fois que votre Fleur de vie soigne une cible, elle a 5 % de chances de rendre instantané votre prochain sort Toucher guérisseur, Nourrir ou Rétablissement lancé dans les 15 sec. (Chance d'occurence : 5 %)
- (4) Set : Les cibles affectées par votre sort Récupération rang 10 ou 11 actif reçoivent 20 % de soins supplémentaires de vos sorts.
- (6) Set : Les soins non périodiques de votre sort Rétablissement rang 8 ou 9 ont 30 % de chances de propager votre sort Récupération sur cette cible à tous les membres du groupe de la cible à moins de 43.5 m qui ne sont pas déjà affectés par votre sort Récupération. (Chance d'occurence : 30 %)
Chasseur
Mêlée
Distance
- (2) Set : Vos techniques de Frappe, Attaque du raptor et Morsure de mangouste infligent 20 % de dégâts supplémentaires aux cibles affligées par votre Morsure de serpent ou votre Frappe de wyverne.
- (4) Set : Vos coups critiques en mêlée augmentent votre vitesse d'attaque de 20 % pendant 10 sec.
- (6) Set : Augmente les dégâts bonus de Fureur du raptor de 10 % supplémentaires par charge.
DPS
- (2) Set : Vos Tirs infligent 20 % de dégâts supplémentaires aux cibles affligées par votre Morsure de serpent.
- (4) Set : Vos coups critiques à distance augmentent votre puissance d'attaque de 20 % pendant 10 sec.
- (6) Set : Votre technique Flèches multiples touche 2 cibles supplémentaires, et vos coups réussis avec Tir mortel et Tir de la chimère augmentent les dégâts infligés par votre prochaine utilisation de Flèches multiples de 100 %.
Heal
- (2) Set : Votre sort Bombe vivante inflige désormais des dégâts toutes les 1 s et explose si la cible meurt. De plus, l'effet Glaciation de la rune Javelot de glace se cumule désormais jusqu'à 8 fois, et Trait givre-sort confère 2 charges au toucher.
- (4) Set : Le lancement de Congélation augmente le durée restante de votre sort Veines glaciales de 8 s. Le lancement d'Explosion pyrotechnique annule 1 cumul de l'effet de votre Trait de bûcher.
- (6) Set : Réduit le temps de recharge de votre sort Orbe gelé de 20 s. Chaque fois que l'effet Glaciation est consommé, le temps de recharge de votre sort Congélation est réduit de 1.0 s par charge consommée. Augmente les chances que Déflagration des arcanes déclenche Barrage de projectiles de 10 % et que vos sorts Boule de feu et Éclair de givre déclenchent Barrage de projectiles de 5 %. Réduit le temps de recharge de votre sort Trait de feu de 5 s et lui permet de désormais relancer la durée de votre Bombe vivante sur la cible.
- (2) Set : Votre sort Déflagration des arcanes a 10 % de chances de provoquer Focalisation profonde des arcanes. Cet effet évite que l'effet Déflagration des arcanes ne soit consommé par le prochain sort de dégâts des arcanes que vous lancez. De plus, l'activation de Pouvoir des arcanes met fin au temps de recharge de votre sort Régénération de masse. (Chance d'occurence : 20 %)
- (4) Set : Remonter le temps réduit également tous les dégâts subis par votre cible de 20 % pendant 8 sec.
- (6) Set : Réduit le temps de recharge de votre sort Pouvoir des arcanes de 90 s et augmente sa durée de 10 s. Tant que Pouvoir des arcanes est actif, vos chances de gagner Focalisation profonde des arcanes sont augmentées de 10 % et chaque lancement de Déflagration des arcanes réduit le temps de recharge restant de Régénération de masse de 1.0 s.
Paladin
Heal
Tank
- (2) Set : Imposition des mains vous confère 20 % de hâte des sorts pendant 1 min.
- (4) Set : Votre Guide de lumière se déclenche à présent lorsque vous soignez la cible de votre Guide de lumière, mais avec une efficacité réduite de 50 %.
- (6) Set : 25 % de soins supplémentaires sont transférés à la cible de votre Guide de lumière.
DPS
- (2) Set : Bouclier de piété augmente également votre valeur de blocage de 30 % pendant 6 sec.
- (4) Set : Bouclier de piété inflige un pourcentage de dégâts supplémentaires égal à vos chances de bloquer.
- (6) Set : Votre Courroux vengeur ne déclenche plus Longanimité, dure 15 s supplémentaires et augmente votre valeur de blocage de 30 %.
- (2) Set : Lorsque vous êtes équipé d'une arme à deux mains, Frappe de croisé et Exorcisme vous confèrent de la puissance sacrée, ce qui augmente tous les dégâts du sacré que vous infligez de 20 %, cumulable jusqu'à 3 fois.
- (4) Set : Tempête divine, Horion sacré et Colère divine consomment toute votre puissance sacrée et infligent 100 % de dégâts supplémentaires par point de puissance sacrée utilisé.
- (6) Set : L'utilisation de puissance sacrée augmente votre puissance d'attaque de 10 % par point de puissance sacrée consommée pendant 10 sec.
Prêtre
Heal
DPS
- (2) Set : Votre effet Vague de Lumière permet désormais de lancer instantanément Prière de soins et Soins supérieurs. (Chance d'occurence : 50%)
- (4) Set : Votre Mot de pouvoir : Bouclier soigne aussi instantanément la cible à hauteur de 60 % de la valeur d'absorption.
- (6) Set : Vous gagnez également Infusion de puissance lorsque vous lancez Infusion de puissance sur une cible autre que vous-même. Le temps de recharge de votre sort Esprit du rédempteur est réduit de 30 s et vos soins sont augmentés de 20 % tant que le sort est actif.
- (2) Set : Vos sorts Fouet mental et Incandescence mentale ne perdent plus de durée lorsque vous subissez des dégâts pendant leur canalisation. En outre, ils infligent 10 % de dégâts supplémentaires par autre effet périodique de dégâts d'ombre que vous avez sur la cible, jusqu'à une augmentation maximale de 30 %.
- (4) Set : Votre Attaque mentale génère 50 % de menace en moins et gagne 20 % d'augmentation de dégâts par charge de Pointe mentale sur la cible.
- (6) Set : Les dégâts infligés par votre Fouet mental augmentent désormais au fil de la canalisation du sort. Chaque fois que ce sort inflige des dégâts, les dégâts infligés suivants sont augmentés de 100 %. Ce bonus se réinitialise à chaque nouvelle canalisation.
Voleur
DPS
Tank
- (2) Set : Tant que Juste une égratignure n'est pas actif, vos attaques Backstab, Sinister Strike, Saber Slash et Mutilate infligent 10 % de dégâts supplémentaires par effet de Poison ou de Saignement actif affectant la cible, jusqu'à un maximum de 30 % d'augmentation.
- (4) Set : Vos coups critiques avec des poisons et des attaques automatiques ont 10 % de chances de vous conférer un point de combo. (Chance d'occurence : 10%)
- (6) Set : Augmente les dégâts d'Embuscade, d'Éviscération, de Tempête cramoisie et d'Envenimer de 50 %.
- (2) Set : Vos charges d'Encaisser les coups augmentent également tous les dégâts que vous infligez de 1 %.
- (4) Set : Votre technique Déluge de lames touche désormais une troisième cible et augmente votre vitesse d'attaque de 10 % supplémentaires. De plus, chaque point de combo dépensé réduit le temps de recharge restant de Déluge de lames de 0.5 s.
- (6) Set : Votre technique Encaisser les coups peut désormais se cumuler jusqu'à 10 fois, mais confère 2 % de points de vie en moins par charge. À 10 charges, vous gagnez 15 points d'énergie à chaque fois que vous esquivez.
Chaman
Élémentaire
Amélioration
- (2) Set : Horion de flammes inflige également une itération de dégâts lorsque votre Explosion de lave touche une cible affectée par le rang 5 ou 6 de votre sort Horion de flammes.
- (4) Set : Augmente de 10 % supplémentaires les chances de déclencher Surcharge. De plus, chaque fois que vos sorts Éclair ou Chaîne d'éclairs infligent des dégâts à une cible, votre prochain sort Explosion de lave inflige 10 % de dégâts supplémentaires, cumulable jusqu'à 5 fois.
- (6) Set : Lorsque votre sort Chaîne d'éclairs inflige des dégâts à moins de 3 cibles, elle inflige 35 % de dégâts supplémentaires pour chaque cible manquante pour atteindre 3.
Heal
- (2) Set : Lorsque Horion statique est actif, Fouet de lave, Explosion de lave et Frappe-tempête ont 100 % de chances d'ajouter des charges à votre Bouclier de foudre. Lorsque vous utilisez deux armes en même temps, vous gagnez 1 charge, et lorsque vous brandissez une arme à deux mains, vous gagnez 2 charges. Si vous possédez plus de 9 charges, Bouclier de foudre inflige immédiatement des dégâts à votre cible au lieu de gagner des charges.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre Totem Nova de feu de 50 %, augmente ses dégâts de 150 % et réduit son coût en mana de 50 %. Celui-ci s'active désormais instantanément lors de l'incantation.
- (6) Set : Arme du Maelström peut désormais cumuler jusqu'à 10 charges. Vous obtenez également 2 charges à la fois en brandissant une arme à deux mains. Tout surplus de charges augmente les dégâts ou les soins infligés par le sort concerné de 10 % par charge excédentaire. Si vous avez10 charges au moment de lancer un sort concerné, toutes les charges seront utilisées pour lancer instantanément le sort deux fois pour 150 % des dégâts ou des soins normaux.
Tank
- (2) Set : Les soins prodigués par votre Bouclier de terre ont 25 % de chances de rendre votre prochain sort de soins instantané.
- (4) Set : Vos Vague de soins et Vague de soins inférieurs soignent également la cible de votre Bouclier de terre à hauteur de 50 % des soins prodigués, s'il s'agit d'une cible différente.
- (6) Set : Votre Salve de guérison rebondit sur 1 cible supplémentaire et l'effet de réduction des soins suite à chaque bond est atténué de 20 %.
- (2) Set : Votre effet de Maîtrise du bouclier peut désormais se cumuler un maximum de 7 fois.
- (4) Set : Chaque fois que votre Bouclier de foudre inflige des dégâts, vous vous soignez à hauteur de 100 % des dégâts infligés. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 3 s. (3 sec de recharge)
- (6) Set : Vos cumuls de Maîtrise du bouclier réduisent également le temps d'incantation de votre Explosion de lave de 20 % par cumul. Explosion de lave ne consomme plus les charges d'Arme du Maelström. (3 sec de recharge)
Démoniste
DPS
Tank
- (2) Set : Vos coups critiques non périodiques avec les sorts d'ombre et de feu infligent à la cible une brûlure équivalente à 25 % des dégâts qu'ils occasionnent en 4 sec.
- (4) Set : Vos sorts Incinérer, Trait de l'ombre, Hanter, Trait du chaos, Enchaînement d'ombre et Feu de l'âme infligent 30 % de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par votre Corruption.
- (6) Set : Vos coups critiques périodiques accélèrent les lancers de sorts de 15 % pendant 15 sec, et votre Explosion de fumées accélère les lancers de sorts de 15 % supplémentaires.
- (2) Set : Votre Enchaînement d'ombre applique désormais le rang 7 de votre sort Corruption à toutes les cibles touchées, mais il ne dure que 12 sec.
- (4) Set : Vous vous soignez à hauteur de 10 % de tous les dégâts infligés par votre sort Corruption. Ces soins passent à 100 % des dégâts infligés si votre cible est affectée par votre sort Drain de vie.
- (6) Set : Votre sort Armure infernale augmente également tous les dégâts magiques que vous infligez de 20 % et dure 10 s supplémentaires.
Guerrier
DPS
Tank
- (2) Set : Augmente les dégâts de Frappe héroïque, Enchaînement et Frappe rapide de 20 %. Votre technique Enchaînement touche 1 cible supplémentaire et peut déclencher Vague de sang.
- (4) Set : Chaque fois que vous touchez une cible avec Tourbillon, Frappe héroïque, Frappe rapide ou Enchaînement, les dégâts de votre prochaine technique Heurtoir sont augmentés de 20 %, cumulable jusqu'à 5 fois. Vous obtenez 2 charges à la fois si vous brandissez une arme à deux mains.
- (6) Set : Le temps de recharge restant de votre Tourbillon est réduit de 3 s chaque fois que Blessures profondes inflige des dégâts. Tourbillon inflige 50 % de dégâts supplémentaires aux cibles affligées par votre talent Blessures profondes.
- (2) Set : Votre technique Onde de choc inflige 100 % de dégâts supplémentaires et son temps de recharge est réduit de 2.0 s à chaque fois que vous touchez une cible avec Frappe héroïque, Frappe rapide ou Enchaînement.
- (4) Set : Vos techniques Témérité, Représailles et Mur protecteur ne partagent plus le même temps de recharge. De plus, votre technique Témérité dure 15 s supplémentaires et augmente votre Force d'un montant égal à 50 % de votre Défense dépassant 300 pendant qu'elle est active.
- (6) Set : Posture du gladiateur ne réduit plus votre Armure ou votre génération de menace, mais augmente plutôt cette dernière de 30 %. De plus, chaque fois que vos techniques Vengeance, Dévaster ou Heurt de bouclier touchent, les dégâts infligés par votre prochaine technique Tourbillon ou Exécution sont augmentés de 20 %, cumulables jusqu'à 5 fois.
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