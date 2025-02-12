WoW SoD : Les montures des 4 cavaliers, comment les obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 février 2025 à 11h27
Retrouvez des informations relatives aux montures des 4 cavaliers de la P7 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Les montures des 4 cavaliers, comment les obtenir ?
WoW SoD a permis aux collectionneurs de montures de trouver enfin satisfaction sur une version de Vanilla, puisque de nouveaux modèles ont été introduits au fil des phases. L'événement PvP de la Lune de sang s'est révélé idéal pour récupérer un tigre ou un raptor, tandis qu'Ahn'Qiraj vous a offert une panoplie de montures scarabée. Depuis que la P7 et Naxxramas sont sortis, il est également possible de recevoir des modèles similaires aux Rênes de destrier de la mort, l'emblématique cheval mort-vivant du Baron Rivendare.

Comment récupérer les montures des 4 cavaliers en P7 de WoW SoD ?

Le déploiement de la P7 de WoW SoD a en même temps marqué celui de Naxxramas, la nécropole infernale des Maleterres de l'Est, et les joueurs peuvent depuis s'aventurer dans les différentes ailes du raid, en mode renforcé ou non. Or, si vous aspirez à développer votre collection de montures, vous devriez augmenter la difficulté de l'instance aussi vite que possible. La fin de la course à la première place mondiale de Naxxramas en mode mythique a en effet permis de révéler le moyen d'obtention des montures des 4 cavaliers.
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Les Rênes de Famine, Rênes de Guerre, Rênes de Conquête et Rênes de mort peuvent être lâchées par Kel'Thuzad, une fois celui-ci vaincu avec 4 ailes renforcées. Elles comporteraient chacune un effet visuel prenant la forme d'une traînée de couleur en déplacement, celle de Famine serait d'ailleurs violette.

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Notez qu'une seule monture peut être obtenue à chaque raid, ce qui réduit malheureusement vos chances d'en acquérir. Toutefois, même si le mode mythique peut paraître difficile à appréhender en début de phase, il devrait rapidement devenir accessible en raison de la mécanique du Sceau de l'Aube. Ne vous découragez pas et préparez de solides arguments ou soyez chanceux au jet pour espérer mettre la main sur l'un de ces modèles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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