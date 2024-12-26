WoW SoD : Les joueurs saluent l'équilibrage des classes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 décembre 2024 à 14h29
Le lancement de WoW Classic Classic a permis aux joueurs de réaliser que l'équilibrage des classes de WoW SoD est une véritable réussite.
WoW SoD : Les joueurs saluent l'équilibrage des classes
Même si WoW SoD a parfois déçu les joueurs, par exemple à cause du manque de contenu de la P3 au printemps 2024, il y aurait un point incontestable sur lequel cette version modernisée de Vanilla a surpassé l'originale, la diversité des spécialisations viables et leur équilibrage.

Les joueurs apprécient l'équilibrage des classes de WoW SoD

La sortie des nouveaux serveurs « Classic Classic » en novembre 2024 a d'abord enthousiasmé les joueurs, qui demandaient depuis longtemps de pouvoir revivre l'expérience Vanilla dès le début. Or, certains se sont rapidement souvenu que même si cette version est pleine de charme, elle est aussi très déséquilibrée. En effet, beaucoup ont eu l'idée de créer un guerrier, la classe star de WoW Classic, si bien que les serveurs en sont actuellement envahis, posant des problèmes évidents d'attribution de l'équipement et de constitution de groupes.

Cette piqûre de rappel sur la réalité de Vanilla Classic a permis de mettre en lumière la qualité de la Saison de la Découverte en matière d'équilibrage des classes, comme l'a souligné une publication Reddit.

Class balancing - Classic Anniversary vs SoD
byu/HelloThereMateYouOk inclassicwow

Sur SoD, il existe une multitude de classes et spécialisations capable de tirer son épingle du jeu en termes de DPS (mais aussi de healing et de tanking, même si cet indicateur est plus difficile à laisser transparaitre), alors que sur WoW Classic, seuls les guerriers suivis des voleurs se distinguent. En plus d'être dans les profondeurs du classement, le gameplay des casters est très chronophage, les mages par exemple n'utilisent pour ainsi dire qu'une unique touche et ne peuvent pas encore se spécialiser feu en raison des immunités dans le Cœur du Magma et le Repaire de l'Aile-Noire. 

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Par ailleurs, les runes et les nouveaux bonus d'ensemble T1, T2, T2.5 et bientôt T3 de SoD ont permis de développer des styles de jeu « amusants » et variés, tous en mesure de fournir un DPS régulier et élevé. Les joueurs ont ainsi massivement salué la réussite de l'équilibrage des classes sur WoW SoD en cette fin d'année 2024. Certains se laissent d'ailleurs convaincre de retourner sur cette version modernisée du jeu, qui a fortement facilité la création de personnages depuis peu avec l'ajout d'un marchand de runes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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