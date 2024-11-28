WoW Classic Classic : La surpopulation de guerriers entache l'expérience des joueurs

La plupart des joueurs de WoW Classic Classic ont donné leur préférence à la classe du guerrier, ce qui génère une multitude de situations inconfortables.
Cela fait tout juste une semaine que les nouveaux serveurs de WoW Classic
sont ouverts, et la communauté se plaint déjà massivement du manque de diversité des classes privilégiées par les joueurs. Les guerriers dominent en effet Azeroth, ce qui crée des problèmes alors que les raids ne sont même pas encore sortis.
Les guerriers dominent Azeroth sur WoW Classic Classic, les joueurs sont déjà lassés
Comme nous pouvions nous en douter, le lancement des nouveaux serveurs WoW Classic
en novembre 2024 a donné envie à la plupart des joueurs d'incarner un guerrier
. En effet, malgré la levée de la limite des buffs et des debuffs qui accorde plus de libertés par exemple aux démonistes, les guerriers sont toujours ceux qui administrent le plus de dégâts, une performance qui ne fera d'ailleurs que s'améliorer au fil des phases par le mécanisme de la rage. Les serveurs sont alors sans surprise envahis par cette classe, un constat partagé par les joueurs sur Reddit.
Sorry guys.
byu/Any_Complaint_1243 inclassicwow
Monter un groupe d'instance est devenu un véritable calvaire, puisqu'un manque de healers et de tanks se fait fortement ressentir
, au regard des nombreux commentaires laissés par les joueurs. Même si la double spécialisation
est disponible depuis le 27 novembre, les guerriers se montrent en général réticents à l'idée de devoir tanker un donjon
, alors qu'ils sont pour ainsi dire les seuls à pouvoir remplir ce rôle.
If everyone is looking for tanks, just don't invite DPS warriors into your group.
byu/Tokata0 inclassicwow
Au final, cette situation nuit tout autant aux guerriers qu'à ceux qui ont opté pour une autre classe, puisque la répartition des butins suscite des conflits
, et que les choses ne feront que s'empirer lorsque les raids seront disponibles. Pour rappel, les phases de Classic Classic seront assez courtes si l'on se réfère à la roadmap de 2025, ce qui ne laissera que peu de temps aux guerriers pour récupérer leurs pièces BIS.
Il sera d'autant plus complexe de bien s'équiper, par exemple dans Cœur du Magma, parce que les raids se joueront à 40. Autrement dit, il est tout à fait probable que 20 guerriers se déchirent pour savoir qui remportera la Ceinture d'assaut ou la Lame de brutalité lorsque de tels butins finiront par tomber. WoW Classic Classic
rappelle ainsi, en quelques jours d'existence, les plus gros travers de Vanilla. Il ne serait donc pas surprenant que certains se tournent de nouveau vers une version plus équilibrée de l'extension, en l'occurrence la Saison de la Découverte.
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