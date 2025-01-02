WoW SoD : Les joueurs demandent une mise à jour de l'épée Porte-cendres (Ashbringer) en P7

Les discussions en lien avec une éventuelle mise à jour de l'épée Porte-cendres -Ashbringer) vont bon train sur les forums de WoW SoD à l'approche de la P7.
La P7 de WoW
SoD se rapproche, bien que le PTR de Naxxramas n'en soit encore qu'à sa première version depuis décembre 2024. Certains changements par rapport à la version Classic de Vanilla sont cependant attendus, comme la mise à jour du bâton légendaire d'Atiesh,
mais un ajustement de la célèbre épée à deux mains Porte-cendres (Ashbringer) est également demandé par les joueurs.
Des ajustements concernant l'épée Porte-cendres sont espérés en P7 de WoW SoD
Naxxramas regorge de butins faisant saliver les joueurs, et l'épée Porte-cendres
en fait partie. Même si du temps de Vanilla Classic elle n'était en réalité utile qu'à très peu de classes, son effet spécial permettant de la soumettre à la volonté de son porteur en a fait une pièce convoitée. En effet, si vous équipez Porte-cendres et que vous vous rendez auprès des PNJ de l'Aube-d'argent dans les Maleterres, ceux-ci vous attaqueront, tandis que les humanoïdes du Monastère écarlate vous rendront hommage.
Sur SoD, un nouveau raid en lien avec la Main de Tyr et la Croisée écarlate
est au programme, ce qui a sans doute invité la communauté à demander une mise à jour d'Ashbringer. Plus encore, le fait que les chasseurs puissent évoluer en mêlée et que les paladins spécialisés vindicte soit désormais viables a donné quelques idées aux joueurs. Plusieurs publications relatées sur le forum officiel du jeu vont en effet dans ce sens. Tandis que certains réclament à ce que Porte-cendres se transforme en une arme lente pour qu'elle soit profitable aux paladins pour pratiquer le « seal twisting »
, d'autres espèrent qu'elle sera ajustée en une arme d'excellence pour les chasseurs en mêlée
, du moins concernant sa version corrompue.
Il est tout à fait possible que Blizzard apporte des modifications à Ashbringer sur SoD
et lui trouve une utilité autre que le PvP ou le RP, mais le développeur ne s'est pas encore exprimé sur ce point à l'heure actuelle. Il faudra donc faire preuve de patience et ouvrir l'œil lorsqu'une seconde version de PTR de la P7 sera disponible pour savoir si vos souhaits deviendront réalité.
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