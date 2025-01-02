WoW SoD : Les joueurs demandent une mise à jour de l'épée Porte-cendres (Ashbringer) en P7



le 02 janvier 2025 à 13h44 Publié par Amandine Paccou le 02 janvier 2025 à 13h44

Les discussions en lien avec une éventuelle mise à jour de l'épée Porte-cendres -Ashbringer) vont bon train sur les forums de WoW SoD à l'approche de la P7.