WoW SoD : Les boss du donjon de Karazhan Crypts se dévoilent

Des données dataminées auraient permis d'en savoir un peu plus sur quelques-uns des boss de Karazhan Crypts, le nouveau donjon à venir en P7 de WoW SoD.
La première version du PTR de la P7 de WoW
SoD a été lancée en décembre 2024, et quelques jours avant la fin de l'année, des données dataminées auraient permis de révéler des détails concernant les boss que vous devrez affronter dans le donjon de Karazhan Crypts.
Des modèles de quelques boss du nouveau donjon Karazhan Crypts auraient été dataminés
Depuis le lancement du PTR de la P7 de la Saison de la Découverte qui introduira notamment le raid de Naxxramas ainsi que deux instances totalement inédites sur une version de Vanilla, les datamineurs s'en donnent à cœur joie pour percer les secrets que contiendra cette nouvelle étape. Nous savons a priori déjà que Scarlet Enclave prendra la forme d'un raid à 20, et que Karazhan Crypts sera un donjon
comportant 6 boss, dont les noms seraient connus :
- Criminal
- Harbinger of Sin
- Creeping Malison
- Opera of Malediction
- Dark Rider
- Kharon
Le 28 décembre 2024, des modèles auraient été trouvés sur le serveur de tests, si bien que le visuel de la plupart de ces boss a été dévoilé et partagé par l'intermédiaire du site Wowhead.
Le premier serait Harbinger of Sin, qui ressemblerait presque trait pour trait au Seigneur Gargamoelle, présent dès le début du raid de la Citadelle de la Couronne de Glace sur Wrath of the Lich King.
Dark Riders présenterait sans grande surprise une apparence connue des joueurs de SoD, semblable à celle des vendeurs de runes
. D'un autre côté, les arachnophobes devront détourner le regard en se mesurant à Creeping Malison, tandis que deux modèles auraient été trouvés concernant Kharon, le boss final, qui pourrait potentiellement se transformer en Liche.
Bien entendu, ces informations sont incertaines pour le moment étant donné qu'elles sont le fruit de dataminages, mais il convient d'admettre que les visuels exposés ci-dessus paraissent en lien avec le nom de chaque boss. Pour en avoir le cœur net, il sera nécessaire de se montrer patient et attendre que Blizzard présente officiellement le donjon de Karazhan Crypts.
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