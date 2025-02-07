WoW SoD : Le Sceau de l'Aube, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour récupérer votre Sceau de l'Aube en P7 de WoW SoD dans cet article.
Naxxramas a ouvert ses portes le 6 février 2025 sur WoW
SoD, et les joueurs peuvent depuis récupérer et améliorer leur Sceau de l'Aube
, un objet accordant une puissance étonnante à l'intérieur du raid. Quel que soit votre rôle (tank, heal ou DPS), vous pouvez atteindre des montants hors du commun de soins, de dégâts, de menace et de points de vie en portant de l'équipement sanctifié. Afin de vous aider à en bénéficier, nous vous expliquons ici comment acquérir son Sceau de l'Aube
.
Où se rendre pour recevoir un Sceau de l'Aube sur WoW SoD ?
Pour obtenir votre Sceau de l'Aube
en P7
de WoW SoD
, vous devez aller à l'intérieur de la nécropole de Naxxramas localisée à Pestebois dans les Maleterres de l'Est, une fois que vous aurez achevé votre quête d'accès
. En entrant, vous apercevrez un PNJ, un orc prénommé Kug Softjaw.
Celui-ci vous remettra tout de suite une quête que vous pourrez valider sans attendre, « L'espoir naît dans l'obscurité »
. En la complétant, vous devrez choisir le Sceau
que vous souhaitez utiliser, à définir selon votre rôle principal.
Kug Softjaw sera également celui à qui vous aurez à vous adresser pour améliorer le rang de votre Sceau chaque semaine en échange de Vestiges de valeur
(sous la forme d'une quête). La première fois, vous serez autorisé à obtenir le rang 2 contre 150 Vestiges, et ce montant augmentera au fil du temps.
Une fois les Vestiges remis, vous obtiendrez un Sceau de l'aube
amélioré dans votre inventaire. Notez que l'orc pourra aussi vous vendre un autre Sceau de l'Aube pour votre seconde spécialisation. Enfin, nous tenions à vous avertir de ne pas activer par inadvertance le mode renforcé en arrivant dans Naxxramas. Si vous interagissez avec le PNJ associé à ce système (Caldoran), vous serez tag, recevrez une ID pour le raid, et ne pourrez plus rejoindre votre guilde dans Naxxramas au cours de la semaine.
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