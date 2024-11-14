WoW SoD : La phase 7 amènera deux instances inédites

Deux nouvelles instances vont sortir sur WoW SoD, en même temps que Naxxramas.
La phase 6 de WoW
SoD approche, mais la Saison est loin d'être terminée. Au cours de la diffusion Warcraft direct célébrant les 30 ans de cet univers, Blizzard a dévoilé ce qui vous attend sur cette version atypique du MMORPG.
Deux instances inédites arrivent en P7 de WoW SoD
Le 13 novembre 2024, Blizzard annonçait une multitude d'informations concernant le devenir des titres WoW
. Le développeur a profité de l'occasion pour révéler les contenus qui sortiront au cours des prochaines phases de SoD
.
Après Ahn'Qiraj, vous découvrirez a priori en même temps que Naxxramas deux donjons ou raids totalement inédits sur Vanilla : le Monastère écarlate et une aventure au Défilé de Deuillevent,
qui semble mener à l'intérieur de la crypte à côté de Karazhan.
En outre, selon la roadmap de 2025, la phase 7 arrivera vers la fin de l'hiver, soit courant février 2025. Vous aurez alors environ 3 mois à passer en Silithus, au cœur d'Ahn'Qiraj, avant de devoir faire route dans les Maleterres de l'Est pour y affronter une nouvelle menace.
Toutefois, si toutes ces instances sortaient effectivement en même temps, les joueurs n'auraient probablement pas assez de temps pour les découvrir sur l'ensemble de leurs personnages. L'avenir demeure donc quelque peu flou, c'est pourquoi Blizzard a partagé une publication sur son forum officiel
pour rassurer la communauté. À l'heure actuelle, le développeur ne prévoit pas de supprimer vos personnages ou les serveurs, et compte bien vous proposer une solution pour les préserver après la fin de la P7. Les réponses à vos questions seront « bientôt » communiquées, et en attendant, nous vous recommandons de commencer à préparer l'arrivée des raids d'Ahn'Qiraj, qui seront disponibles dès le 6 décembre prochain.
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