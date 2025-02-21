WoW SoD : Le bâton légendaire Atiesh, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 février 2025 à 22h30
Retrouvez la marche à suivre pour récupérer le bâton légendaire Atiesh sur WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Le bâton légendaire Atiesh, comment l'obtenir ?
Depuis que Naxxramas est disponible sur les serveurs de WoW SoD, les joueurs peuvent enfin prétendre à récupérer le bâton légendaire Atiesh. Destiné aux prêtres, aux mages, aux druides ou aux démonistes, il est très convoité en raison des caractéristiques qu'il présente ainsi qu'au buff de groupe qu'il octroie. Or, même si son obtention a été grandement facilitée sur la Saison de la Découverte, il vous faudra tout de même fournir quelques efforts. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment recevoir Atiesh.

Comment récupérer Atiesh sur WoW SoD ?

Sur WoW SoD, Atiesh présente toujours des caractéristiques différentes selon la classe qui en dispose, mais Blizzard a apporté quelques changements par rapport aux versions classiques du bâton légendaire
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Si vous êtes l'heureux élu de votre guilde et que Atiesh vous a été attribué, voici ce qu'il vous reste à faire pour devenir le propriétaire de cette arme.

Étape 1 : Collecter 40 fragments 

Pour obtenir Atiesh, vous devez d'abord collecter 40 Fragments d'Atiesh sur les boss de Naxxramas. Le mode renforcé de l'instance permet aux joueurs de WoW SoD d'en acquérir rapidement, puisque que si vous achevez le raid en mode mythique, vous en récupérerez au moins 26. Consultez la table des types et nombres de loot du raid pour en savoir plus.

collecter-40-fragments-atiesh
De ce fait, avoir les 40 fragments demandés devrait vous prendre entre 2 et 3 semaines, à moins que vous ne renforciez aucune aile de Naxxramas. Lorsque vous les aurez en poche, cliquez dessus pour les assembler et commencer la quête « La hampe d'Atiesh ».

Étape 2 : Rencontrer Anachronos à Tanaris

Vous devrez ensuite vous rendre à Tanaris pour interagir avec Anachronos, localisé à l'entrée des Grottes du Temps. Notez que sur Classic il était impératif d'avoir au moins atteint le rang Neutre avec la Progéniture de Nozdormu, et que nous ne savons pas encore si cette restriction a été levée sur SoD

anachronos
Le dragon vous demandera de mettre la main sur le Talon et la Tête d'Atiesh pour pouvoir assembler le bâton.

Étape 3 : Tuer Kel'Thuzad

La Tête d'Atiesh s'obtient sur Kel'Thuzad, le dernier boss de Naxxramas. Nous vous recommandons de vous téléporter à Tanaris une fois que vous aurez les 40 Fragments, de parler à Anachronos, puis de revenir dans le raid pour pouvoir profiter une semaine de plus votre bâton légendaire.

kelthuzad

Étape 4 : Tuer C'thun 

Faites ensuite un Temple d'Ahn'Qiraj pour affronter le dernier boss C'Thun, le Dieu très ancien. Vous recevrez alors le Talon d'Atiesh et pourrez retourner auprès d'Anachronos pour procéder à la dernière étape.

cthun

Étape 5 : Stratholme

Enfin, votre ultime tâche sera de purifier Atiesh en faisant route vers le donjon de Stratholme. Il est recommandé d'y aller en groupe, avec au moins un tank et un healer. Une fois l'Allée du Festival nettoyée, c'est-à-dire l'espace situé entre les deux parties du donjon, tout de suite à gauche en entrant par la porte secondaire (celle nécessitant la clé de la ville).
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En canalisant, votre bâton sera purifié après un certain temps, mais un démon fera son apparition. Il s'agit de son hôte démoniaque, lui aussi prénommé Atiesh, la Main de Sargeras. Tuez-le puis retournez à Tanaris pour obtenir le bâton légendaire Atiesh auprès d'Anachronos.

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Notez que qu'éliminer Atiesh exige un groupe bien équipé, même sur SoD. Ce boss a été buffé par rapport à Vanilla Classic afin de préserver le caractère du combat. Les dégâts subis sont bel et bien importants, si bien que votre tank et votre healer doivent être en mesure d'y survivre. Nous vous recommandons d'être équipé avec des pièces T3, et de ne pas hésiter à avoir recours à des consommables.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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