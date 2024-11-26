WoW SoD : Comment améliorer sa réputation avec la Progéniture de Nozdormu ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 novembre 2024 à 20h35
Retrouvez des indications pour augmenter votre réputation avec la Progéniture de Nozdormu sur WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Comment améliorer sa réputation avec la Progéniture de Nozdormu ?
Sur WoW SoD, une faction revêt une importance particulière en P6, la Progéniture de Nozdormu. En effet, en atteignant le rang Neutre, vous pourrez accéder à des anneaux dont la puissance augmentera à chaque fois que vous obtiendrez une pièce Timeworn dans Ahn'Qiraj. Les Chevalières du Vol de bronze seront donc BIS pour toutes les classes et spécialisations au cours de la phase, et les plus impatients parmi vous cherchent des solutions pour monter leur réputation avec la Progéniture de Nozdormu avant l'ouverture des portes des raids. Nous vous expliquons ici comment faire pour gagner du temps et vous optimiser plus rapidement.

Comment monter sa réputation avec la Progéniture de Nozdormu sur WoW SoD ?

Il est plus simple d'améliorer sa réputation avec la Progéniture de Nozdormu sur SoD que sur Classic avant la sortie des raids d'Ahn'Qiraj, puisque Blizzard a ajouté une nouvelle option à celle déjà existante. Pour commencer, rendez-vous en Silithus pour accepter la quête « Ce que demain apportera » auprès de Baristolth des Sables changeants au Fort cénarien. Il vous sera demandé d'aller à Tanaris pour découvrir l'entrée des grottes du Temps

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En complétant cette quête, vous débloquerez la réputation avec la Progéniture de Nozdormu, et vous aurez sans doute la mauvaise surprise de constater que vous êtes « Haï ». Fort heureusement, il existe deux solutions pour accèder au rang Neutre avant que les raids d'AQ ne soient accessibles.

Remettre des Fragments de carapace de silithide

Après avoir achevé « Ce que demain apportera », vous recevrez « Il ne peut y en avoir qu'un ». Cette seconde quête ne marque en réalité que le commencement de la longue série permettant de sonner le gong. Or, cette première étape vous conduira à améliorer votre réputation avec la Progéniture de Nozdormu après avoir récupéré la tête du Seigneur des couvées dans le Repaire de l'Aile-Noire (notez qu'un seul joueur peut l'acquérir à la fois). Ensuite, vous devrez farmer des Fragments de carapace de silithide et les rendre par 200 pour obtenir 200 points de réputation

fragment-carapace-silithide

Vous en trouverez sur tous les insectes présents dans les ruches à Silithus (élites), à condition de disposer du Mandataire de Nozdormu ou de l'Agent de Nozdormu, des objets permettant de les looter. 

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Le taux de drop est très élevé, mais si vous optez pour cette méthode, vous devrez en rapporter plus de 40 000 pour passer de Haï à Neutre. Il existe toutefois un moyen d'en ramasser en plus grandes quantités (par 100 en moyenne) : farmer les obélisques, la nouveauté de SoD.

Tuer les créatures qui émanent des obélisques

Sur la Saison de la Découverte, Blizzard a ajouté des obélisques un peu partout dans le monde, desquels apparaissent des créatures similaires à celles d'Ahn'Qiraj. Les tuer vous rapporte de la réputation, et les insectes laissent tomber des Fragments de carapace de silithide.
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Le plus rentable est d'en dénicher un faisant spawn des créatures de haut niveau, puisque leur élimination vous fera gagner entre 50 et 500 points de réputation avec la Progéniture de Nozdormu. Les joueurs ont tendance à privilégier Tanaris et le Cratère d'Un'Goro, et des raids sont souvent organisés. Le temps de réapparition des créatures est compris entre 15 et 20 minutes, mais veillez à bien à toutes les attaquer pour recevoir les points. De plus, vous aurez une chance de looter une multitude d'équipements inhabituels, rares, voire épiques. Pour passer de Haï à Neutre, environ 8 heures de farming sans interruption seront nécessaires.

Participer à la guerre annonçant l'arrivée d'Anubisath et des guerriers qiraji

Du 4 au 6 décembre 2024, vous pourrez prendre part à une guerre spéciale en Silithus sur l'ensemble des serveurs de WoW SoD, la guerre de 10 heures. Pendant ce temps, des boss mondiaux (par exemple des Guerriers Anubisath Colossaux ou des Silithides) feront leur apparition dans la zone à proximité d'obélisques. Les éliminer vous octroiera de la réputation avec la Progéniture de Nozdormu, et si vous êtes assidu, vous passerez Neutre très rapidement.

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Boss d'Ahn'Qiraj et Insignes de seigneur qiraji

Si vous êtes de nature patiente, vous pourrez simplement obtenir de la réputation avec la Progéniture de Nozdormu en éliminant les créatures des raids d'Ahn'Qiraj. Une fois Neutre, les boss vous rapporteront toujours de la réputation et tous les Insignes de seigneur qiraji que vous ramasserez sur leurs cadavres vous accorderont 500 points, et seront à remettre à Kandrostrasz dans AQ.

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À chaque palier de réputation franchi après Neutre, vous pourrez améliorer votre Chevalière du Vol de bronze à l'entrée des grottes du Temps. Moyennant quelques pièces d'or, vous serez aussi autorisé à changer d'anneau une fois Exalté.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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