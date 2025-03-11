WoW SoD : La progression du Sceau de l'Aube va s'arrêter plus tôt que prévu

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 mars 2025 à 11h55
Naxxramas ne deviendra pas plus facile avec la prochaine réinitialisation hebdomadaire sur WoW SoD.
WoW SoD : La progression du Sceau de l'Aube va s'arrêter plus tôt que prévu
Naxxramas est disponible depuis début février 2025 sur les serveurs de WoW SoD, et les joueurs ont ainsi pu s'essayer au mode renforcé du raid grâce aux améliorations du Sceau de l'Aube. Alors que le mode mythique semblait inaccessible il y a quelques semaines, l'accès aux rangs 6 et 7 du Sceau a complètement débloqué la situation, et Blizzard a dû prendre une décision majeure à la veille de la réinitialisation du 12 mars.

La progression du Sceau de l'Aube s'arrête au rang 7

Certains parmi vous ont peut-être remarqué que même en mode mythique, certains boss de Naxxramas sur WoW SoD tombent un peu trop rapidement, surtout depuis que le Sceau de l'Aube a atteint le rang 7, c'est-à-dire 21,25 % de dégâts supplémentaires par pièce sanctifiée portée. Il est vrai qu'en consultant les données du site Warcraftlogs, des boss comme Faerlina, Noth ou encore Anub'Rekhan ne résistent pas plus d'une minute aux coups des joueurs, ce qui signifie qu'il devient inutile de se préoccuper des mécaniques du combat.

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Face à un tel constat, et pour préserver la difficulté du raid, Blizzard a annoncé que le Sceau de l'Aube ne pourra plus être amélioré, et qu'il ne dépassera pas le rang 7. Si le Sceau été devenu épique, il y a fort à parier que la plupart des affrontements auraient fini par s'achever en moins de 30 secondes, ce qui aurait gâché le plaisir de participer à Naxxramas. Cette décision fait donc sens, et devrait en plus soulager ceux qui peinaient à réunir assez de Vestiges de valeur pour tous leurs personnages.

Le mercredi 12 mars n'amènera ainsi aucune dépense supplémentaire, et ceux qui n'ont pas encore réussi à vaincre Kel'Thuzad en mythique auront plusieurs semaines jusqu'à la prochaine phase pour terminer leur progression.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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